Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 13 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» выступает максимально не ровно, даже притом, что в состав «парусников» вернулись лидеры команды. За шесть последних матчей клуб из Калифорнии выиграл только два: у «Шарлотт» (119:117) и «Вашингтона» (114:107).

В последнем выигрышном матче против «Уизардс» солировал Пол Джордж, который набрал 36 очков + 6 передач. Но этого едва хватило для общей победы над не самым сильным клубом с Востока.

На данный момент времени «Клипперс» на седьмом месте в своей конференции с 17 победами в активе при 13 поражениях. Коллектив Тайрона Лью выиграл две последних игры у «Селтикс», но в нынешнем состоянии он не способен сопротивляться подопечным Маззулы.

«Бостон»

«Бостон» за пять последних матчей проиграл два раза. Что для него уже сродни катастрофе. Если проигрыш «Майами» (116:120) в овертайме когда-нибудь да должен был случиться, то вот поражение в игре против «Голден Стэйт» (107:123) немного неожиданное, учитывая сколько проблем с составом у чемпионов.

В последнем матче только Джейлен Браун был максимально горяч (31 очко и 9 подборов), но один в поле не воин, поэтому клуб с Востока ожидаемо проиграл.

«Бостон» продолжает лидировать в своей конференции и в лиге, но конкуренты уже наступают на пятки и проигрывать в предстоящей игре нежелательно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.49, победа «Бостон» — 1.63.

Прогноз: У хозяев вся основа будет на паркете, гости приедут в гости после поражения. Плюс ко всему «Клипперс» выиграли две последних игры у «Селтикс». Весьма вероятно, что команда Лью выиграет в этом матче.

Альтернативный прогноз: Соперники достойны друг друга, поэтому не станет сюрпризом, если клубы проведут на паркете 5 дополнительных минут.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.