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    «Бостон» легко выиграет на этом выезде?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 13 декабря 2022 года

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    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 13 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2022 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» выступает максимально не ровно, даже притом, что в состав «парусников» вернулись лидеры команды. За шесть последних матчей клуб из Калифорнии выиграл только два: у «Шарлотт» (119:117) и «Вашингтона» (114:107).

    В последнем выигрышном матче против «Уизардс» солировал Пол Джордж, который набрал 36 очков + 6 передач. Но этого едва хватило для общей победы над не самым сильным клубом с Востока.

    На данный момент времени «Клипперс» на седьмом месте в своей конференции с 17 победами в активе при 13 поражениях. Коллектив Тайрона Лью выиграл две последних игры у «Селтикс», но в нынешнем состоянии он не способен сопротивляться подопечным Маззулы.

    «Бостон»

    «Бостон» за пять последних матчей проиграл два раза. Что для него уже сродни катастрофе. Если проигрыш «Майами» (116:120) в овертайме когда-нибудь да должен был случиться, то вот поражение в игре против «Голден Стэйт» (107:123) немного неожиданное, учитывая сколько проблем с составом у чемпионов.

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    В последнем матче только Джейлен Браун был максимально горяч (31 очко и 9 подборов), но один в поле не воин, поэтому клуб с Востока ожидаемо проиграл.

    «Бостон» продолжает лидировать в своей конференции и в лиге, но конкуренты уже наступают на пятки и проигрывать в предстоящей игре нежелательно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.49, победа «Бостон» — 1.63.

    Прогноз: У хозяев вся основа будет на паркете, гости приедут в гости после поражения. Плюс ко всему «Клипперс» выиграли две последних игры у «Селтикс». Весьма вероятно, что команда Лью выиграет в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Соперники достойны друг друга, поэтому не станет сюрпризом, если клубы проведут на паркете 5 дополнительных минут.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон»: прогноз, ставка (13.00), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» легко выиграет на этом выезде?
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