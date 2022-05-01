Бостон. Арена «ТД-гарден» встречает первый матч 1/4 финала НБА. Дата — 1 мая. Время — 20:00 по мск. «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон Селтикс»

«Кельты» — второй клуб Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Селтикс» одолел всухую «Бруклин Нетс» (4:0).

Перевес в матчах был небольшой. В двух домашних поединках «Бостон» выиграл с разницей +6 и +7 очков. А еще был сумасшедший результат в гостях (115:114). Баззер-битер Джейсона Тейтума принёс третью победу «Бостону».

Точку в противостоянии с «сетями», «бостонские кельты» поставили 26 апреля. Это была гостевая победа (116:114). Основной вклад в общую победу внесли два игрока. Тейтум набрал 29 очков + Маркус Смарт оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

Теперь новая дуэль. Начинается борьба за выход в полуфинал. Начинается домашняя серия против действующего чемпиона «Милуоки Бакс».

«Милуоки Бакс»

«Олени» на Востоке заняли третье место. На одну строчку ниже соперника по четвертьфиналу. А потому серия для чемпионов начинается в гостях.

В первом раунде плей-офф «баксы» преодолели сопротивление в виде «Чикаго Буллз». Участники 1/4 оступились лишь раз. Это был второй поединок серии (110:114).

В остальных встречах были победы. Две с разгромом (111:81, 119:95). Триумфальной стала домашняя встреча, которая прошла в штате Висконсин (116:100). Путёвку в 1/4 олени завоевали 28 апреля.

Атакующий защитник Пэт Коннотон набрал 20 очков. Центровой Бобби Портис оформил дабл-дабл: 14 очков и 17 подборов.

Прогноз и ставка

Букмекеры не верят в чемпионов и отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостон Селтикс» — 1.60, победа «Милуоки Бакс» — 2.70

Прогноз: У «Бостона» есть преимущество в виде домашней площадки. Первые два матча 1/4 «кельты» проведут у себя. Но «Милуоки» всё-таки действующие чемпионы. А потому «олени», наверняка начнут защиту титула с победы.

Ставка — победа «Милуоки Бакс» за 2.70