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    Четвертьфинал НБА. Игра первая

    «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». Прогноз (к.2.70), ставка на матч четвертьфинала НБА, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»
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    «Селтикс» — «Бакс»
    Бостон. Арена «ТД-гарден» встречает первый матч 1/4 финала НБА. Дата — 1 мая. Время — 20:00 по мск. «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 01 Мая 2022 года
    Бостон
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  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон Селтикс»

    «Кельты» — второй клуб Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Селтикс» одолел всухую «Бруклин Нетс» (4:0).

    Перевес в матчах был небольшой. В двух домашних поединках «Бостон» выиграл с разницей +6 и +7 очков. А еще был сумасшедший результат в гостях (115:114). Баззер-битер Джейсона Тейтума принёс третью победу «Бостону».

    Точку в противостоянии с «сетями», «бостонские кельты» поставили 26 апреля. Это была гостевая победа (116:114). Основной вклад в общую победу внесли два игрока. Тейтум набрал 29 очков + Маркус Смарт оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

    Теперь новая дуэль. Начинается борьба за выход в полуфинал. Начинается домашняя серия против действующего чемпиона «Милуоки Бакс».

    «Милуоки Бакс»

    «Олени» на Востоке заняли третье место. На одну строчку ниже соперника по четвертьфиналу. А потому серия для чемпионов начинается в гостях.

    В первом раунде плей-офф «баксы» преодолели сопротивление в виде «Чикаго Буллз». Участники 1/4 оступились лишь раз. Это был второй поединок серии (110:114).

    В остальных встречах были победы. Две с разгромом (111:81, 119:95). Триумфальной стала домашняя встреча, которая прошла в штате Висконсин (116:100). Путёвку в 1/4 олени завоевали 28 апреля.

    Атакующий защитник Пэт Коннотон набрал 20 очков. Центровой Бобби Портис оформил дабл-дабл: 14 очков и 17 подборов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в чемпионов и отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостон Селтикс» — 1.60, победа «Милуоки Бакс» — 2.70

    Прогноз: У «Бостона» есть преимущество в виде домашней площадки. Первые два матча 1/4 «кельты» проведут у себя. Но «Милуоки» всё-таки действующие чемпионы. А потому «олени», наверняка начнут защиту титула с победы.

    Ставка — победа «Милуоки Бакс» за 2.70

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    «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на баскетбол. Четвертьфинал НБА. Игра первая
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