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    Новая сенсация от «Пеликанс»

    «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс». Прогноз (к.3.30), ставка на матч плей-офф НБA, 27 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
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    «Финикс» — «Нью-Орлеан»
    На стадионе «Футпринт-центр» в Аризоне пройдет третий матч плей-офф НБА. Вице-чемпион «Финикс» против неуступчивого «Нью-Орлеан». Дата — 27 апреля. Время — 05:00 по мск. «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс Санз»

    «Финики» во второй раз упускают преимущество в серии (2:2). Вице-чемпионы в четвёртом матче уступили «пеликанам» (103:118).

    В поединке с «Нью-Орлеан» «солнечные» взяли только вторую четверть — плюс 5. Остальные периоды «Финикс» может занести в пассив. Особенно третий отрезок — минус 12. Он и решил итог встречи.

    В составе «Финикса» можно отметить центрового Деандре Эйтона. Багамский форвард набрал 24 очка.

    «Нью-Орлеан Пеликанс»

    «Пеликаны» продолжают удивлять весь баскетбольный мир. Луизианцы во второй раз сотворили сенсацию. И это только в первом раунде плей-офф.

    Апрель для «Нью-Орлеан» месяц особенный. Так как в играх на вылет «пеликаны» не выигрывали 4 года.

    Форвард Брэндон Ингрэм снова на высоте. Американец записал в свой актив 30 очков. А еще у «Пеликанс» отметился Йонас Валанчюнас. Литовец оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры вновь делают ставку на вице-чемпиона НБА: победа «Санз» — 1.50, победа «Пеликанс» — 3.30

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    Прогноз: «Нью-Орлеан» дважды отыгрывался в серии. Настала очередь самим выйти вперёд. И луизианцы могут это сделать. Да, пятая игра пройдет в Аризоне. Однако, на арене «Футпринт-центр» «пеликаны» уже побеждали. И могут сделать это вновь.

    Ставка — победа «Нью-Орлеан» за 3.30

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    «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Новая сенсация от «Пеликанс»
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