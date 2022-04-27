На стадионе «Футпринт-центр» в Аризоне пройдет третий матч плей-офф НБА. Вице-чемпион «Финикс» против неуступчивого «Нью-Орлеан». Дата — 27 апреля. Время — 05:00 по мск. «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс Санз»

«Финики» во второй раз упускают преимущество в серии (2:2). Вице-чемпионы в четвёртом матче уступили «пеликанам» (103:118).

В поединке с «Нью-Орлеан» «солнечные» взяли только вторую четверть — плюс 5. Остальные периоды «Финикс» может занести в пассив. Особенно третий отрезок — минус 12. Он и решил итог встречи.

В составе «Финикса» можно отметить центрового Деандре Эйтона. Багамский форвард набрал 24 очка.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

«Пеликаны» продолжают удивлять весь баскетбольный мир. Луизианцы во второй раз сотворили сенсацию. И это только в первом раунде плей-офф.

Апрель для «Нью-Орлеан» месяц особенный. Так как в играх на вылет «пеликаны» не выигрывали 4 года.

Форвард Брэндон Ингрэм снова на высоте. Американец записал в свой актив 30 очков. А еще у «Пеликанс» отметился Йонас Валанчюнас. Литовец оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

Прогноз и ставка

Букмекеры вновь делают ставку на вице-чемпиона НБА: победа «Санз» — 1.50, победа «Пеликанс» — 3.30

Прогноз: «Нью-Орлеан» дважды отыгрывался в серии. Настала очередь самим выйти вперёд. И луизианцы могут это сделать. Да, пятая игра пройдет в Аризоне. Однако, на арене «Футпринт-центр» «пеликаны» уже побеждали. И могут сделать это вновь.

Ставка — победа «Нью-Орлеан» за 3.30