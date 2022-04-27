«Финикс Санз»
«Финики» во второй раз упускают преимущество в серии (2:2). Вице-чемпионы в четвёртом матче уступили «пеликанам» (103:118).
В поединке с «Нью-Орлеан» «солнечные» взяли только вторую четверть — плюс 5. Остальные периоды «Финикс» может занести в пассив. Особенно третий отрезок — минус 12. Он и решил итог встречи.
В составе «Финикса» можно отметить центрового Деандре Эйтона. Багамский форвард набрал 24 очка.
«Нью-Орлеан Пеликанс»
«Пеликаны» продолжают удивлять весь баскетбольный мир. Луизианцы во второй раз сотворили сенсацию. И это только в первом раунде плей-офф.
Апрель для «Нью-Орлеан» месяц особенный. Так как в играх на вылет «пеликаны» не выигрывали 4 года.
Форвард Брэндон Ингрэм снова на высоте. Американец записал в свой актив 30 очков. А еще у «Пеликанс» отметился Йонас Валанчюнас. Литовец оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.
Прогноз и ставка
Букмекеры вновь делают ставку на вице-чемпиона НБА: победа «Санз» — 1.50, победа «Пеликанс» — 3.30
Прогноз: «Нью-Орлеан» дважды отыгрывался в серии. Настала очередь самим выйти вперёд. И луизианцы могут это сделать. Да, пятая игра пройдет в Аризоне. Однако, на арене «Футпринт-центр» «пеликаны» уже побеждали. И могут сделать это вновь.
Ставка — победа «Нью-Орлеан» за 3.30