Праздник баскетбола в Иллинойсе продолжается. Второй день подряд на стадионе «Юнайтед-центр» пройдет битва «Чикаго» и «Милуоки». Начало игры в 20:00 по мск. «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Буллз»

«Быки» — провалили первый домашний матч против «Милуоки» (81:111). Это самое крупное поражение «Чикаго» в играх плей-офф в Иллинойсе. С разницей в минус 30 «Буллз» еще не проигрывали у себя дома.

В составе хозяев стоит отметить результативность черногорского форварда Никола Вучевич. На его счету 19 очков.

Интересный факт. «Чикаго» в плей-офф не играл 5 лет. А сейчас достойно противостоит действующему чемпиону. В серии «быки» пока уступают (1:2). Цель — сравнять счёт. В противном случае — о путевке в четвертьфинал можно забыть.

«Милуоки Бакс»

«Олени» — продолжают защиту титула. Победу в гостевом поединке «баксам» принёс американский защитник Грейсон Аллен. Игрок набрал 22 очка. Один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо снова отличился. Его КПД: 18 очков.

Чемпионам осталось выиграть два матча, чтобы пробиться в четвертьфинал НБА. В случае успеха «Милуоки» в 1/4 встретится с победителем пары «Бостон» — «Бруклин».

Прогноз и ставка

Букмекеры вновь не верят в силу «Чикаго». На этот раз коэффициенты сильно разнятся: победа «Буллз» — 2.81, победа «Бакс» — 1.80

Прогноз: Исход матча тяжело предсказать. С одной стороны неопределенный «Чикаго». Быки могут как провалить игру, так и сделать сенсацию. С «Милуоки» все проще. «Олени» обычно добиваются победы. Поражение для «баксов» — исключительная редкость.

Ставка — победа «Милуоки Бакс» за 1.80