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    «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс». Прогноз (к.1.80), ставка на матч плей-офф НБА, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»
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    «Буллз» — «Бакс»
    Праздник баскетбола в Иллинойсе продолжается. Второй день подряд на стадионе «Юнайтед-центр» пройдет битва «Чикаго» и «Милуоки». Начало игры в 20:00 по мск. «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 24 Апреля 2022 года

    «Чикаго Буллз»

    «Быки» — провалили первый домашний матч против «Милуоки» (81:111). Это самое крупное поражение «Чикаго» в играх плей-офф в Иллинойсе. С разницей в минус 30 «Буллз» еще не проигрывали у себя дома.

    В составе хозяев стоит отметить результативность черногорского форварда Никола Вучевич. На его счету 19 очков.

    Интересный факт. «Чикаго» в плей-офф не играл 5 лет. А сейчас достойно противостоит действующему чемпиону. В серии «быки» пока уступают (1:2). Цель — сравнять счёт. В противном случае — о путевке в четвертьфинал можно забыть.

    «Милуоки Бакс»

    «Олени» — продолжают защиту титула. Победу в гостевом поединке «баксам» принёс американский защитник Грейсон Аллен. Игрок набрал 22 очка. Один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо снова отличился. Его КПД: 18 очков.

    Чемпионам осталось выиграть два матча, чтобы пробиться в четвертьфинал НБА. В случае успеха «Милуоки» в 1/4 встретится с победителем пары «Бостон» — «Бруклин».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры вновь не верят в силу «Чикаго». На этот раз коэффициенты сильно разнятся: победа «Буллз» — 2.81, победа «Бакс» — 1.80

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    Прогноз: Исход матча тяжело предсказать. С одной стороны неопределенный «Чикаго». Быки могут как провалить игру, так и сделать сенсацию. С «Милуоки» все проще. «Олени» обычно добиваются победы. Поражение для «баксов» — исключительная редкость.

    Ставка — победа «Милуоки Бакс» за 1.80

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    «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Догнать чемпиона
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