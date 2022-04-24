Бруклин. Нью-Йорк. Арена «Барклайс-Центр» примет матч плей-офф между командами «Нетс» и «Селтикс». Поединок состоится 24 апреля и начнется в 02:30 по мск. «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин Нетс»

«Бруклин» — уступает сопернику в серии (0:2). Последняя встреча завершилась поражением «Нетс» (107:114). Несмотря на такой результат баскетболисты из Нью-Йорка выглядили достойно.

Важно отметить результативность форварда Кевина Дюранта. На свой счёт он записал 27 очков.

Впереди два домашних матча. Они архиважны для «Бруклина», так как неудача может поставить крест на дальнейшем участии «сетей».

В плей-офф «Нетс» попал с трудом. В руглярке клуб занял седьмое место. Пришлось играть в плей-ин. В важном матче «Бруклин» смог переиграть «Кавальерс».

«Бостон Селтикс»

«Бостон» — едет в Нью-Йорк с солидным гандикапом. Две домашние победы. В первом поединке «кельты» должны благодарить удачу (115:114). Вырвать «викторию» удалось благодаря баззер-битеру Джейсона Тейтума.

Во втором — «Селтикс» сыграл лучше и переиграл соперника +7 очков. Особый вклад в победу внёс Джейлен Браун — 22 набранных очка.

Напомним, «бостонские кельты» завершили регулярный чемпионат на втором месте. «Селтикс» осталось выиграть две гостевые встречи и получить путевку в четвертьфинал НБА.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают успех «Бруклину»: победа «Нетс» — 1.68, победа «Селтикс» — 2.40

Прогноз: «Бруклин Нетс» сложно назвать аутсайдером. Клуб проигрывает в серии (0:2). Однако, в матчах было абсолютное равенство. «Бостон» одержал незначительные победы: +1 и +7 очков. Но мы уверены, что «кельты» увеличат преимущество и сделают шаг в сторону 1/4 финала НБА.

Ставка — победа «Бостон Селтикс» за 2.40