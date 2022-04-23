«Юта» на своём паркете примет «Даллас». Это будет вторая игра на стадионе «Энерджи Солюшн-арена». Битва пройдет 23 апреля и начнется в 23:30 по мск. «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта Джаз»

«Музыканты» теряют бдительность. Пятая команда Западной конференции успешно начала серию против «Далласа». Но затем последовали два поражения. Теперь приходится догонять соперника.

Третий матч «джазмены» проиграли (118:126). Как и в предыдущей игре в составе «Юты» успешно сыграл ее лидер. Донован Митчелл в очередной раз оказался самым результативным игроком в команде. Баскетболист набрал 32 очка.

Без права на ошибку. «Юта Джаз» может осложнить себе жизнь в плей-офф. Поражение приблизит «музыкантов» к вылету из НБА. Так, что клуб настроен сравнивать счёт в серии.

«Даллас Маверикс»

«Ковбои» — сейчас на ходу. Четвёртый клуб Запада не только восстановил равновесие, но и вышел вперёд в дуэли с «джазменами».

Ключевая фигура «Далласа» не смогла принять участие в третьем матче первого раунда плей-офф. Встречу пропускал словенский игрок Лука Дончич.

И снова Джейлен Брансон. Разыгрывающий защитник вторую встречу подряд вносит вклад в успех «Маверикс». В его активе 32 очка.

«Юта Джаз» или «Даллас Маверикс»? О победителе пары и шансах на выход в четвертьфинал, говорить пока рано. Все будет зависеть от результата четвёртой игры соперников.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам пары: победа «Юта Джаз» — 1.52, победа «Даллас Маверикс» — 2.82.

Прогноз: Команда из «Солт-Лейк-Сити» снова фаворит матча. Вот уже четвертый матч подряд. Но, «музыканты» сейчас на спаде. А вот «ковбои», напротив набрали ход. В ответственный момент на помощь «Далласу» может прийти всё тот же Джейлен Брансон.

Ставка - победа «Даллас Маверикс» за 2.82.