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    «Даллас» сейчас на ходу

    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс». Прогноз (к.2.82), ставка на матч плей-офф НБA, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»
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    «Юта» — «Маверикс».
    «Юта» на своём паркете примет «Даллас». Это будет вторая игра на стадионе «Энерджи Солюшн-арена». Битва пройдет 23 апреля и начнется в 23:30 по мск. «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2022 года
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    «Юта Джаз»

    «Музыканты» теряют бдительность. Пятая команда Западной конференции успешно начала серию против «Далласа». Но затем последовали два поражения. Теперь приходится догонять соперника.

    Третий матч «джазмены» проиграли (118:126). Как и в предыдущей игре в составе «Юты» успешно сыграл ее лидер. Донован Митчелл в очередной раз оказался самым результативным игроком в команде. Баскетболист набрал 32 очка.

    Без права на ошибку. «Юта Джаз» может осложнить себе жизнь в плей-офф. Поражение приблизит «музыкантов» к вылету из НБА. Так, что клуб настроен сравнивать счёт в серии.

    «Даллас Маверикс»

    «Ковбои» — сейчас на ходу. Четвёртый клуб Запада не только восстановил равновесие, но и вышел вперёд в дуэли с «джазменами».

    Ключевая фигура «Далласа» не смогла принять участие в третьем матче первого раунда плей-офф. Встречу пропускал словенский игрок Лука Дончич.

    И снова Джейлен Брансон. Разыгрывающий защитник вторую встречу подряд вносит вклад в успех «Маверикс». В его активе 32 очка.

    «Юта Джаз» или «Даллас Маверикс»? О победителе пары и шансах на выход в четвертьфинал, говорить пока рано. Все будет зависеть от результата четвёртой игры соперников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам пары: победа «Юта Джаз» — 1.52, победа «Даллас Маверикс» — 2.82.

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    Прогноз: Команда из «Солт-Лейк-Сити» снова фаворит матча. Вот уже четвертый матч подряд. Но, «музыканты» сейчас на спаде. А вот «ковбои», напротив набрали ход. В ответственный момент на помощь «Далласу» может прийти всё тот же Джейлен Брансон.

    Ставка - победа «Даллас Маверикс» за 2.82.

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    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» сейчас на ходу
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