Арена «Юнайтед-центр» в Иллинойсе встречает плей-офф. «Чикаго» открывает домашнюю серию игр против лучшей команды НБА — «Милуоки Бакс». Дата — 23 апреля. Старт в 03:30 по мск. «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Буллз»

«Чикаго» провело в регулярке слабую игру. Однако, в ответственный момент «быки» смогли запрыгнуть в последний вагон под названием плей-офф. Удалось избежать игр в плей-ин, так как «Буллз» заняли шестое место на первом этапе.

Время плей-офф. Первый раунд. На кону — путёвка в 1/4 финала НБА. Стартовые игры прошли на домашней площадке «Милуоки».

Игроки «Буллз» смогли восстановить счёт в серии. Победа над «Милуоки» (114:110). Форвард «быков» Демар Дерозан стал самым результативным в составе «Чикаго». На его счету 41 очко.

«Милуоки Бакс»

«Милуоки» — на защите титула. Клуб в отличии от «Чикаго» — спокойно отобрался в плей-офф. В Восточной конференции занял третье место.

«Баксы» упустили преимущество домашней площадки. Баскетболисты из Висконсина рассчитывали отправиться в Иллинойс с преимуществом. Однако, счёт в серии равный (1:1). Первый матч «Милуоки» выиграл (93:86).

«Милуоки» или «Чикаго»? Соперники должны провести минимум три матча, чтобы определить победителя пары. Счастливчик в четвертьфинале сразится с «Бруклин Нетс» или «Бостон Селтикс». В этой паре лидирует «Бостон» (2:0)

Прогноз и ставка

Фаворит пары — «Милуоки». Версия от букмекеров: победа «Чикаго» — 2.25, победа «Милуоки» — 1.76

Прогноз: Да, «Милуоки» — действующий чемпион НБА. Да, «баксы» оказались выше, чем «Буллз» в турнирной таблице регулярного чемпионата. Но «Чикаго» готов дать бой сильному сопернику. Это доказал второй матч. Мы считаем, что «быки» продолжат победную серию.

Ставка — победа «Чикаго Буллз» за 2.25