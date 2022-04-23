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    «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс». Прогноз (к.2.25), ставка на матч плей-офф НБA, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»
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    «Буллз» — «Бакс»
    Арена «Юнайтед-центр» в Иллинойсе встречает плей-офф. «Чикаго» открывает домашнюю серию игр против лучшей команды НБА — «Милуоки Бакс». Дата — 23 апреля. Старт в 03:30 по мск. «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго Буллз»

    «Чикаго» провело в регулярке слабую игру. Однако, в ответственный момент «быки» смогли запрыгнуть в последний вагон под названием плей-офф. Удалось избежать игр в плей-ин, так как «Буллз» заняли шестое место на первом этапе.

    Время плей-офф. Первый раунд. На кону — путёвка в 1/4 финала НБА. Стартовые игры прошли на домашней площадке «Милуоки».

    Игроки «Буллз» смогли восстановить счёт в серии. Победа над «Милуоки» (114:110). Форвард «быков» Демар Дерозан стал самым результативным в составе «Чикаго». На его счету 41 очко.

    «Милуоки Бакс»

    «Милуоки» — на защите титула. Клуб в отличии от «Чикаго» — спокойно отобрался в плей-офф. В Восточной конференции занял третье место.

    «Баксы» упустили преимущество домашней площадки. Баскетболисты из Висконсина рассчитывали отправиться в Иллинойс с преимуществом. Однако, счёт в серии равный (1:1). Первый матч «Милуоки» выиграл (93:86).

    «Милуоки» или «Чикаго»? Соперники должны провести минимум три матча, чтобы определить победителя пары. Счастливчик в четвертьфинале сразится с «Бруклин Нетс» или «Бостон Селтикс». В этой паре лидирует «Бостон» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары — «Милуоки». Версия от букмекеров: победа «Чикаго» — 2.25, победа «Милуоки» — 1.76

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    Прогноз: Да, «Милуоки» — действующий чемпион НБА. Да, «баксы» оказались выше, чем «Буллз» в турнирной таблице регулярного чемпионата. Но «Чикаго» готов дать бой сильному сопернику. Это доказал второй матч. Мы считаем, что «быки» продолжат победную серию.

    Ставка — победа «Чикаго Буллз» за 2.25

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    «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Защитить титул чемпиона
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