«Филадельфия»
«Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 34 победы и 22 поражения.
Уступив «Финиксу» (109:114) 9 февраля, баскетболисты «Сиксерс» обыграли «Оклахому» (100:87) и «Кливленд» (103:93).
В игре с «Кавальерс» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 40 очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Тайриз Макси добавил 16 баллов, а Тобиас Харрис – 11.
После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Джеймс Харден и Пол Миллсэп.
«Бостон»
«Бостон» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 33 победами и 25 поражениями.
Победная серия «Селтикс» насчитывает восемь матчей. Их последней жертвой стала «Атланта» (105:95).
Самым результативным у победителей стал Джейсон Тейтум — 38 очков и 10 подборов. Джейлен Браун отметился 17 баллами и 9 подборами, а Маркус Смарт — 13 баллами, 7 передачами и 6 подборами.
Среди травмированных у «Бостона» значится только Даниэль Тайс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.80, победа «Филадельфии» — 1.95.
Вероятно, нас ждет напряженная игра. Обе команды в феврале показывают свой лучший баскетбол, с которым можно смело рассчитывать на попадание в плей-офф.
И все же нам кажется, что победная серия «Селтикс» не прервется. «Сиксерс» будет сложно сдержать соперника, без игроков, которых они обменяли на Джейсона Хардена и самого Хардена.
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун пребывают в отличной форме, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также возьмем «тотал меньше 210,5» за 1,87, поскольку «Филадельфия» не будет в идеальном составе, а «Бостон» остается одной из лучших оборонительных команд этого сезона.