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    «Филадельфия» — «Бостон. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Бостон
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    Джейсон Тейтум
    В среду, 16 февраля, «Филадельфия» примет «Бостон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Бостон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Февраля 2022 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 34 победы и 22 поражения.

    Уступив «Финиксу» (109:114) 9 февраля, баскетболисты «Сиксерс» обыграли «Оклахому» (100:87) и «Кливленд» (103:93).

    В игре с «Кавальерс» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 40 очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Тайриз Макси добавил 16 баллов, а Тобиас Харрис – 11.

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    После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Джеймс Харден и Пол Миллсэп.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 33 победами и 25 поражениями.

    Победная серия «Селтикс» насчитывает восемь матчей. Их последней жертвой стала «Атланта» (105:95).

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    • Самым результативным у победителей стал Джейсон Тейтум — 38 очков и 10 подборов. Джейлен Браун отметился 17 баллами и 9 подборами, а Маркус Смарт — 13 баллами, 7 передачами и 6 подборами.

    Среди травмированных у «Бостона» значится только Даниэль Тайс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.80, победа «Филадельфии» — 1.95.

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    Вероятно, нас ждет напряженная игра. Обе команды в феврале показывают свой лучший баскетбол, с которым можно смело рассчитывать на попадание в плей-офф.

    И все же нам кажется, что победная серия «Селтикс» не прервется. «Сиксерс» будет сложно сдержать соперника, без игроков, которых они обменяли на Джейсона Хардена и самого Хардена.

    Джейсон Тейтум и Джейлен Браун пребывают в отличной форме, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал меньше 210,5» за 1,87, поскольку «Филадельфия» не будет в идеальном составе, а «Бостон» остается одной из лучших оборонительных команд этого сезона.

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    «Филадельфия» — «Бостон: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Как сыграют соседи по турнирной таблице?
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