В среду, 16 февраля, «Филадельфия» примет «Бостон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Бостон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 34 победы и 22 поражения.

Уступив «Финиксу» (109:114) 9 февраля, баскетболисты «Сиксерс» обыграли «Оклахому» (100:87) и «Кливленд» (103:93).

В игре с «Кавальерс» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 40 очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Тайриз Макси добавил 16 баллов, а Тобиас Харрис – 11.

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После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Джеймс Харден и Пол Миллсэп.

«Бостон»

«Бостон» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 33 победами и 25 поражениями.

Победная серия «Селтикс» насчитывает восемь матчей. Их последней жертвой стала «Атланта» (105:95).

Самым результативным у победителей стал Джейсон Тейтум — 38 очков и 10 подборов. Джейлен Браун отметился 17 баллами и 9 подборами, а Маркус Смарт — 13 баллами, 7 передачами и 6 подборами.

Среди травмированных у «Бостона» значится только Даниэль Тайс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.80, победа «Филадельфии» — 1.95.

Вероятно, нас ждет напряженная игра. Обе команды в феврале показывают свой лучший баскетбол, с которым можно смело рассчитывать на попадание в плей-офф.

И все же нам кажется, что победная серия «Селтикс» не прервется. «Сиксерс» будет сложно сдержать соперника, без игроков, которых они обменяли на Джейсона Хардена и самого Хардена.

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун пребывают в отличной форме, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также возьмем «тотал меньше 210,5» за 1,87, поскольку «Филадельфия» не будет в идеальном составе, а «Бостон» остается одной из лучших оборонительных команд этого сезона.