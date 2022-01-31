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    Сдержит ли «Милуоки» Йокича и компанию?

    «Милуоки» — «Денвер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Денвер»
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    Яннис Адетокунбо
    В понедельник, 31 января, «Милуоки» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Января 2022 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 31 победу и 20 поражений.

    В пяти последних матчах «Бакс» уступили только «Кливленду» (99:115), обыграв «Мемфис» (126:114), «Чикаго» (94:90), «Сакраменто» (133:127) и «Нью-Йорк» (123:108).

    В игре с «Никс» самым результативным стал Яннис Адетокунбо – 38 очков, 13 подборов и 5 передач. Джру Холидэй набрал 24 очка, сделал 10 передач и 5 подборов. Крис Миддлтон добавил еще 20 баллов.

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    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Родни Худ, Джордж Хилл и Брук Лопес.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 21 поражением.

    В четырех предыдущих встречах «Наггетс» поочередно обыграли «Детройт» (117:111 и 110:105), «Бруклин» (124:118) и «Нью-Орлеан» (116:105).

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    • В поединке против «Пеликанс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач. Аарон Гордон добавил 20 баллов, Брин Форбс – 14 баллов.

    Среди травмированных у «Денвера» значатся Уилл Бартон, Демаркус Казинс, Майкл-Портер-младший, Влатко Чанчар и Джамал Маррей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Денвера» — 3.30.

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    В последнее время «Бакс» доминируют на «Файсерв-форум», где местные фанаты побуждают их выходить на новый уровень.

    Ожидаем, что действующим чемпионам удастся справиться и с «Наггетс», которые рискуют остаться без Бартона.

    Конечно, у «Денвера» по-прежнему есть грозный Йокич, однако в одиночку ему не справиться с Яннисом, Холидэем и Миддлтоном. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -6,5» за 1.85.

    Также возьмем «тотал больше 224,5» за 1.90, ведь в атаке «Милуоки» особенно силен, тем более на своей площадке. Ну и от Йокича тоже ждем высокой результативности.

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    «Милуоки» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Сдержит ли «Милуоки» Йокича и компанию?
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