В среду, 12 января, «Мемфис» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 14 поражений.

Победная серия «Гриззлиз» насчитывает девять встреч, а их последней жертвой стал «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:119).

Десмонд Бейн записал себе в актив 23 очка, а Джарен Джексон оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Джа Морант принес в копилку команды 16 баллов, 7 передач и 5 подборов.

Все прогнозы на НБА

После травмы у «Мемфиса» восстанавливается Диллон Брукс. На карантине находятся Стивен Адамс и Ив Пон.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами и девятью поражениями.

Проиграв «Далласу» (82:99) и «Нью-Орлеану» (96:101), баскетболисты «Уорриорз» реабилитировались во встрече с «Кливлендом» (96:82).

Лучшим в составе победителей был Стеф Карри – 28 очков, 5 подборов и 5 передач. Вернувшийся после длительного восстановления Клэй Томпсон набрал 17 очков, а Джордан Пул добавил еще 14.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Отто Портер, Гэри Пэйтон II, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.82, победа «Мемфиса» — 2.00.

Несмотря на успешное возвращение на площадку Клэя Томпсона и общее воодушевление, в этой игре нам сложно ставить на «Уорриорз».

«Голден Стэйт» — одна из лучших атакующих команд в лиге, но в трех предыдущих встречах она в среднем набирала меньше 95 очков и реализовывала около 40 процентов бросков.

В этом плане дела у «Гриззлиз» идут получше. Во время победной серии — около 120 очков за игру, 49-процентная реализация и по 70 подборов в среднем. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +1,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.90. Как уже было сказано, «Голден Стэйт» в последнее время имеет проблемы с набором очков.