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    Продлит ли «Мемфис» победную серию до десяти матчей?

    «Мемфис» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Голден Стэйт»
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    Десмонд Бейн
    В среду, 12 января, «Мемфис» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 14 поражений.

    Победная серия «Гриззлиз» насчитывает девять встреч, а их последней жертвой стал «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:119).

    Десмонд Бейн записал себе в актив 23 очка, а Джарен Джексон оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Джа Морант принес в копилку команды 16 баллов, 7 передач и 5 подборов.

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    После травмы у «Мемфиса» восстанавливается Диллон Брукс. На карантине находятся Стивен Адамс и Ив Пон.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами и девятью поражениями.

    Проиграв «Далласу» (82:99) и «Нью-Орлеану» (96:101), баскетболисты «Уорриорз» реабилитировались во встрече с «Кливлендом» (96:82).

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    • Лучшим в составе победителей был Стеф Карри – 28 очков, 5 подборов и 5 передач. Вернувшийся после длительного восстановления Клэй Томпсон набрал 17 очков, а Джордан Пул добавил еще 14.

    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Отто Портер, Гэри Пэйтон II, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.82, победа «Мемфиса» — 2.00.

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    Несмотря на успешное возвращение на площадку Клэя Томпсона и общее воодушевление, в этой игре нам сложно ставить на «Уорриорз».

    «Голден Стэйт» — одна из лучших атакующих команд в лиге, но в трех предыдущих встречах она в среднем набирала меньше 95 очков и реализовывала около 40 процентов бросков.

    В этом плане дела у «Гриззлиз» идут получше. Во время победной серии — около 120 очков за игру, 49-процентная реализация и по 70 подборов в среднем. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +1,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.90. Как уже было сказано, «Голден Стэйт» в последнее время имеет проблемы с набором очков.

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    «Мемфис» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Мемфис» победную серию до десяти матчей?
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