«Мемфис»
«Мемфис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 14 поражений.
Победная серия «Гриззлиз» насчитывает девять встреч, а их последней жертвой стал «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:119).
Десмонд Бейн записал себе в актив 23 очка, а Джарен Джексон оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Джа Морант принес в копилку команды 16 баллов, 7 передач и 5 подборов.
После травмы у «Мемфиса» восстанавливается Диллон Брукс. На карантине находятся Стивен Адамс и Ив Пон.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами и девятью поражениями.
Проиграв «Далласу» (82:99) и «Нью-Орлеану» (96:101), баскетболисты «Уорриорз» реабилитировались во встрече с «Кливлендом» (96:82).
Лучшим в составе победителей был Стеф Карри – 28 очков, 5 подборов и 5 передач. Вернувшийся после длительного восстановления Клэй Томпсон набрал 17 очков, а Джордан Пул добавил еще 14.
Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Отто Портер, Гэри Пэйтон II, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.82, победа «Мемфиса» — 2.00.
Несмотря на успешное возвращение на площадку Клэя Томпсона и общее воодушевление, в этой игре нам сложно ставить на «Уорриорз».
«Голден Стэйт» — одна из лучших атакующих команд в лиге, но в трех предыдущих встречах она в среднем набирала меньше 95 очков и реализовывала около 40 процентов бросков.
В этом плане дела у «Гриззлиз» идут получше. Во время победной серии — около 120 очков за игру, 49-процентная реализация и по 70 подборов в среднем. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +1,5» за 1.90.
Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.90. Как уже было сказано, «Голден Стэйт» в последнее время имеет проблемы с набором очков.