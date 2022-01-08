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    Кто продолжит погоню за «Чикаго»?

    «Бруклин» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Милуоки»
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    Кевин Дюрант
    В субботу, 8 января, «Бруклин» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 24 победы и 12 поражений.

    После поражений от «Филадельфии» (102:110), «Клипперс» (116:120) и «Мемфиса» (104:118) баскетболисты «Нетс» накануне все-таки обыграли «Индиану» (129:121).

    Встреча запомнилась возвращением на паркет Кайри Ирвинга, который набрал 22 очка. Самым результативным стал Кевин Дюрант — 39 очков, 8 подборов и 7 передач. Джеймс Харден отметился 18 очками, 5 подборами и 6 передачами.

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    После травмы у «Бруклина» восстанавливается только Джо Харрис.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 15 поражениями.

    Одержав шесть побед подряд, в двух последних матчах «Бакс» уступили «Детройту» (106:115) и «Торонто» (111:117).

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    • В поединке с «Рэпторс» Крис Миддлтон записал себе в актив 25 очков, 6 подборов и 4 передачи. Джордан Нвора добавил 17 очков, Джру Холидэй — 15 очков, 12 передач и 8 подборов, а Демаркус Казинс — 15 очков и 10 подборов.

    Сразу после игры Казинс был отчислен из команды. За «Милуоки» также не сыграют Холидэй, Джордж Хилл, Яннис Адетокунбо, Грэйсон Аллен, Пэт Коннотон, Донте Дивинченцо и Брук Лопес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.60, победа «Милуоки» — 2.75.

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    «Бакс» явно страдали на фоне «Рэпторс» без Адетокунбо, а отсутствие других ключевых фигур, таких как Коннотон, Дивинченцо и Аллен, создает дополнительные трудности.

    В домашних матчах «Нетс» все еще не смогут рассчитывать на Ирвинга, но Дюрант и Харден пребывают в хорошей форме, чего должно хватить для триумфа. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.88.

    Также возьмем «тотал меньше 230,5» за 1.82. У букмекеров высокие ожидания в плане результативности, но последние результаты показывают, что у обеих команд периодически возникают проблемы с набором очков.

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    «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто продолжит погоню за «Чикаго»?
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