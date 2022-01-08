В субботу, 8 января, «Бруклин» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 24 победы и 12 поражений.

После поражений от «Филадельфии» (102:110), «Клипперс» (116:120) и «Мемфиса» (104:118) баскетболисты «Нетс» накануне все-таки обыграли «Индиану» (129:121).

Встреча запомнилась возвращением на паркет Кайри Ирвинга, который набрал 22 очка. Самым результативным стал Кевин Дюрант — 39 очков, 8 подборов и 7 передач. Джеймс Харден отметился 18 очками, 5 подборами и 6 передачами.

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После травмы у «Бруклина» восстанавливается только Джо Харрис.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 15 поражениями.

Одержав шесть побед подряд, в двух последних матчах «Бакс» уступили «Детройту» (106:115) и «Торонто» (111:117).

В поединке с «Рэпторс» Крис Миддлтон записал себе в актив 25 очков, 6 подборов и 4 передачи. Джордан Нвора добавил 17 очков, Джру Холидэй — 15 очков, 12 передач и 8 подборов, а Демаркус Казинс — 15 очков и 10 подборов.

Сразу после игры Казинс был отчислен из команды. За «Милуоки» также не сыграют Холидэй, Джордж Хилл, Яннис Адетокунбо, Грэйсон Аллен, Пэт Коннотон, Донте Дивинченцо и Брук Лопес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.60, победа «Милуоки» — 2.75.

«Бакс» явно страдали на фоне «Рэпторс» без Адетокунбо, а отсутствие других ключевых фигур, таких как Коннотон, Дивинченцо и Аллен, создает дополнительные трудности.

В домашних матчах «Нетс» все еще не смогут рассчитывать на Ирвинга, но Дюрант и Харден пребывают в хорошей форме, чего должно хватить для триумфа. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.88.

Также возьмем «тотал меньше 230,5» за 1.82. У букмекеров высокие ожидания в плане результативности, но последние результаты показывают, что у обеих команд периодически возникают проблемы с набором очков.