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    Возникнут ли у «Голден Стэйт» проблемы в матче с «Денвером»

    «Голден Стэйт» — «Денвер». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Денвер»
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    Никола Йокич
    В среду, 29 декабря, «Голден Стэйт» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и шесть поражений.

    В семи последних матчах «Уорриорз» проиграли только «Торонто» (100:119), успев после этого обыграть «Сакраменто» (113:98), «Мемфис» (113:104) и «Финикс» (116:107).

    В игре с «Санз» Стеф Карри набрал 33 очка, сделал 6 передач и 4 подбора. Отто Портер добавил 19 баллов, а Гэри Пэйтон II — 14 баллов и 8 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    На карантине у «Голден Стэйт» находятся Джордан Пул, Дрэймонд Грин, Моузес Муди и Дэмион Ли. Травмы залечивают Андре Игуодала, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 16 поражениями.

    Проиграв «Оклахоме» (94:108) и «Шарлотт» (107:115), накануне «Наггетс» одолели «Клипперс» (103:100).

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    • В поединке с калифорнийцами Никола Йокич оформил дабл-дабл из 26 очков и 22 подборов. Уилл Бартон набрал 17 баллов, Дэйвон Рид — 15, а Монте Моррис и Остин Риверс — по 12.

    В лазарете «Денвера» находятся Монте Моррис, Бол Бол, Аарон Гордон, Маркус Ховард, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.39, победа «Денвера» — 3.70.

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    Хотя «Уорриорз» в этом сезоне остаются одной из лучших команд лиги, не все их победы получаются достаточно уверенными.

    Во встрече с «Наггетс» им придется еще тяжелее, чем против «Финикса», поскольку сразу три игрока стартовой пятерки точно не выйдут на паркет.

    Конечно, ставить на победу гостей мы бы не стали, но мы почти уверенны, что Никола Йокич и компания окажут сопротивление. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +7,5» за 1.80.

    Еще один вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.93. «Голден Стэйт» — одна из лучших оборонительных команд лиги. Кроме того, поскольку она сыграет без второго и третьего по результативности игрока, не стоит ожидать большого количества набранных очков.

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    «Голден Стэйт» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Возникнут ли у «Голден Стэйт» проблемы в матче с «Денвером»
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