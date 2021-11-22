В понедельник, 22 ноября, «Чикаго» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 11 побед в 16 матчах.

В четырех последних поединках команда Билли Донована уступила только «Портленду» (107:112), а накануне обыграла «Денвер» (114:108), выступавший без Николы Йокича.

В составе «Буллз» Зак Лавин набрал 36 очков, забросив 4 трехочковых. Демар Дерозан добавил 26 баллов, а Дерри Джонс — 16 очков и 8 подборов.

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За «Чикаго» точно не сыграет Патрик Уильямс. Под вопросом остается участие Николы Вучевича и Джавонте Грина.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» идет на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с девятью победами и семью поражениями.

С начала ноября подопечные Тома Тибодо выступают крайне нестабильно, хотя в трех последних матчах они обыграли «Индиану» (92:84) и «Хьюстон» (106:99), уступив «Орландо» (98:104).

В недавней игре с «Рокетс» самым результативным стал Алек Беркс, со скамейки набравший 20 очков. Эван Фурнье отметился 19 баллами, а Джулиус Рэндл – 16 баллами, 10 подборами и 9 передачами.

Среди травмированных у «Никс» значатся Тадж Гибсон, Митчелл Робинсон и Оби Топпин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.50, победа «Нью-Йорка» — 2.65.

Потеря Вучевича стала большим ударом для «Буллз», но они достойно выдержали удар и в целом выигрывали в тех встречах, в которых считались фаворитами.

Теперь «Чикаго» ждет поединок с «Никс», у которых проблемы с результативностью и накопленной усталостью.

Накануне «Нью-Йорк» одолел «Хьюстон», но молодые игроки «Рокетс» явно измотали подопечных Тома Тибодо, так что в «Юнайтед-центре» их ждет непростое испытание. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -5,5» за 1.94.

Также возьмем «тотал меньше 209,5» за 1.92. Обе команды не отличаются высокой результативностью в этом сезоне, особенно «Нью-Йорк», который в четырех предыдущих матчах лишь раз преодолел отметку в 100 баллов.