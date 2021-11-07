«Даллас»
«Даллас» потерпел три поражения в пяти сыгранных матчах, но в целом играет стабильно, несмотря на некоторые кадровые проблемы.
4 ноября подопечные Джейсона Кидда в техасском дерби одолели «Сан-Антонио» (109:108), хотя в какой-то момент уступали «-12».
Героем встречи стал защитник Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Лука Дончич имел проблемы с реализацией бросков, но все равно набрал 23 очка, 12 подборов и 7 передач.
После травм у «Далласа» восстанавливаются Кристапс Порзингис, Макси Клебер и Реджи Баллок.
«Бостон»
На счету «Бостона» четыре победы и пять поражений. На старте сезона команда оказалась в кризисе, но две победы подряд над «Орландо» (92:79) и «Майами» (95:78) вселяют оптимизм.
Игра с «Хит» получилась силовой и не очень продуктивной в атаке — Джейлен Браун с 17 баллами стал самым результативным, а Джейсон Тейтум набрал всего 10 очков.
При этом «Селтикс» отлично поработали в обороне, позволив сопернику забросить из-за дуги лишь 9 мячей из 41.
К сожалению, травму получил Браун и выбыл из строя примерно до 10 ноября. Также в списке травмированных значится Джош Ричардсон.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.59, победа «Бостона» — 2.35.
В целом это две равные команды, но разницу должны сделать домашняя арена «Маверикс» и фактор Луки Дончича.
Да, «Селтикс» в последнее время неплохо себя проявили в обороне, однако без Брауна им будет крайне сложно набирать очки, тем более что Тейтум далек от своей оптимальной формы. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -3,5» за 1.80.
Еще один очевидный вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.90. Оборона в этом матче должна превалировать над атакой.