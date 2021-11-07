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    Выдержит ли «Бостон» натиск «Далласа»?

    «Даллас» — «Бостон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Бостон»
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    Лука Дончич
    В воскресенье, 7 ноября, «Даллас» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» потерпел три поражения в пяти сыгранных матчах, но в целом играет стабильно, несмотря на некоторые кадровые проблемы.

    4 ноября подопечные Джейсона Кидда в техасском дерби одолели «Сан-Антонио» (109:108), хотя в какой-то момент уступали «-12».

    Героем встречи стал защитник Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Лука Дончич имел проблемы с реализацией бросков, но все равно набрал 23 очка, 12 подборов и 7 передач.

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    После травм у «Далласа» восстанавливаются Кристапс Порзингис, Макси Клебер и Реджи Баллок.

    «Бостон»

    На счету «Бостона» четыре победы и пять поражений. На старте сезона команда оказалась в кризисе, но две победы подряд над «Орландо» (92:79) и «Майами» (95:78) вселяют оптимизм.

    Игра с «Хит» получилась силовой и не очень продуктивной в атаке — Джейлен Браун с 17 баллами стал самым результативным, а Джейсон Тейтум набрал всего 10 очков.

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    • При этом «Селтикс» отлично поработали в обороне, позволив сопернику забросить из-за дуги лишь 9 мячей из 41.

    К сожалению, травму получил Браун и выбыл из строя примерно до 10 ноября. Также в списке травмированных значится Джош Ричардсон.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.59, победа «Бостона» — 2.35.

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    В целом это две равные команды, но разницу должны сделать домашняя арена «Маверикс» и фактор Луки Дончича.

    Да, «Селтикс» в последнее время неплохо себя проявили в обороне, однако без Брауна им будет крайне сложно набирать очки, тем более что Тейтум далек от своей оптимальной формы. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -3,5» за 1.80.

    Еще один очевидный вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.90. Оборона в этом матче должна превалировать над атакой.

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    «Даллас» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Выдержит ли «Бостон» натиск «Далласа»?
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