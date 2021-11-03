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    Насколько уверенно выиграет «Финикс»?

    «Финикс» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Нью-Орлеан»
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    Крис Пол
    В среду, 3 ноября, «Финикс» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    В прошлом сезоне «Финикс» заставил говорить о себе благодаря впечатляющему выходу в финал НБА, и хотя он проиграл «Милуоки», будет интересно посмотреть, как «Санз» выступят в новой кампании.

    Новый сезон они начали с трех поражений в пяти матчах. При этом накануне они обыграли «Кливленд» (101:92).

    Девин Букер записал себе в актив 27 очков и 9 передач, Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов, а Крис Пол — из 16 очков и 10 передач.

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    Эйтон получил ушиб ноги и на неопределенной время отправился в лазарет, где присоединился к Дарио Шаричу и Кэмерону Пэйну.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» уже проиграл шесть матчей из семи, оказавшись на дне Западной конференции, откуда будет невероятно сложно выбраться.

    В своей последней встрече «Пеликанс» уступили «Нью-Йорку» (117:123), хотя боролись до последнего.

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    • У проигравших сразу шесть игроков набрали больше 10 очков, а самым результативным стал Йонас Валанчюнас с 27 баллами и 14 подборами.

    На данный момент звездный форвард Брэндон Ингрэм остается среди травмированных, так как у него ушиб бедра. Также под вопросом остается участие Гарретта Темпла и Девонте Грэма.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.14, победа «Нью-Орлеана» — 5.20.

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    Несмотря на то, что «Пеликанс» в целом страдают в этом сезоне, они смотрелись достойнее, чем многие ожидали. В каждой из последних трех встреч они проиграли с разницей в 6 очков или меньше, несмотря на сложный график.

    «Санз» тоже смотрелись хрупко по обе стороны площадки и не показали достаточно качеств, чтобы заслужить доверия. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой +10,5» за 1.87.

    Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.87, поскольку обеим командам не хватает некоторых важных игроков в составе для проведения идеальной игры.

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    «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Насколько уверенно выиграет «Финикс»?
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