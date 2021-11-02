«Мемфис»
«Мемфис» уверенно начал сезон и теперь имеет на своем счету по три победы и три поражения.
Центровой Стивен Адамс добавил мощи в обороне, так что она сильнее, чем в прошлом сезоне. Что касается нападения, то «Гриззлиз» сейчас способны забрасывать мячи практически из любой точки площадки.
И все-таки подопечные Тейлора Дженкинса все еще много пропускают — 117 очков в среднем за игру, что ярко проявилось в недавней встрече с «Майами» (103:129). Джа Морант и Де'Энтони Мелтон набрали по 20 очков, но были малопродуктивны в плане реализации бросков.
В лазарете «Мемфиса» находится только Диллон Брукс, у которого травма руки.
«Денвер»
«Денвер» перешел в следующий месяц с показателем 4-2. В шести сыгранных матчах он отлично проявил себя в обороне, позволяя соперникам в среднем зарабатывать лишь 96,8 очка. При этом результативность самой команды Майка Мэлоуна тоже не впечатляет — 101,3.
В последний день октября «Наггетс» в гостях одолели «Миннесоту» (93:91) во многом благодаря усилиям своего лидера Николы Йокича, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 19 подборов.
Также мы бы выделили защитника Аарона Гордона, который в этом сезоне продуктивно работает не только на атаку, но и на оборону, что очень важно в отсутствии Джамала Маррея.
Маррей вернется на паркет не раньше мая, тогда как Влатко Чанчар имеет шансы сыграть с «Гриззлиз».
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.82, победа «Денвера» — 2.03.
Несмотря на то, что игра «Наггетс» в атаке сейчас ограничена, их оборона в начале сезона действует феноменально, так что это преимущество компенсирует многие недостатки.
У «Гриззлиз» молодая и очень перспективная команда, но опыт на стороне гостей. Мы ожидаем увидеть напряженную встречу, в которой победу способен одержать каждый, однако поставим все же на «Наггетс», которые в самые ответственные моменты могут более грамотно распорядиться мячом. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +2,5» за 1.85.
Еще один вариант — «тотал меньше 216,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.