Во вторник, 2 ноября, «Мемфис» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» уверенно начал сезон и теперь имеет на своем счету по три победы и три поражения.

Центровой Стивен Адамс добавил мощи в обороне, так что она сильнее, чем в прошлом сезоне. Что касается нападения, то «Гриззлиз» сейчас способны забрасывать мячи практически из любой точки площадки.

И все-таки подопечные Тейлора Дженкинса все еще много пропускают — 117 очков в среднем за игру, что ярко проявилось в недавней встрече с «Майами» (103:129). Джа Морант и Де'Энтони Мелтон набрали по 20 очков, но были малопродуктивны в плане реализации бросков.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Мемфиса» находится только Диллон Брукс, у которого травма руки.

«Денвер»

«Денвер» перешел в следующий месяц с показателем 4-2. В шести сыгранных матчах он отлично проявил себя в обороне, позволяя соперникам в среднем зарабатывать лишь 96,8 очка. При этом результативность самой команды Майка Мэлоуна тоже не впечатляет — 101,3.

В последний день октября «Наггетс» в гостях одолели «Миннесоту» (93:91) во многом благодаря усилиям своего лидера Николы Йокича, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 19 подборов.

Также мы бы выделили защитника Аарона Гордона, который в этом сезоне продуктивно работает не только на атаку, но и на оборону, что очень важно в отсутствии Джамала Маррея.

Маррей вернется на паркет не раньше мая, тогда как Влатко Чанчар имеет шансы сыграть с «Гриззлиз».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.82, победа «Денвера» — 2.03.

Несмотря на то, что игра «Наггетс» в атаке сейчас ограничена, их оборона в начале сезона действует феноменально, так что это преимущество компенсирует многие недостатки.

У «Гриззлиз» молодая и очень перспективная команда, но опыт на стороне гостей. Мы ожидаем увидеть напряженную встречу, в которой победу способен одержать каждый, однако поставим все же на «Наггетс», которые в самые ответственные моменты могут более грамотно распорядиться мячом. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +2,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал меньше 216,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.