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    Поможет ли «Денверу» надежная оборона в Мемфисе?

    «Мемфис» — «Денвер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Денвер»
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    Аарон Гордон
    Во вторник, 2 ноября, «Мемфис» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» уверенно начал сезон и теперь имеет на своем счету по три победы и три поражения.

    Центровой Стивен Адамс добавил мощи в обороне, так что она сильнее, чем в прошлом сезоне. Что касается нападения, то «Гриззлиз» сейчас способны забрасывать мячи практически из любой точки площадки.

    И все-таки подопечные Тейлора Дженкинса все еще много пропускают — 117 очков в среднем за игру, что ярко проявилось в недавней встрече с «Майами» (103:129). Джа Морант и Де'Энтони Мелтон набрали по 20 очков, но были малопродуктивны в плане реализации бросков.

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    В лазарете «Мемфиса» находится только Диллон Брукс, у которого травма руки.

    «Денвер»

    «Денвер» перешел в следующий месяц с показателем 4-2. В шести сыгранных матчах он отлично проявил себя в обороне, позволяя соперникам в среднем зарабатывать лишь 96,8 очка. При этом результативность самой команды Майка Мэлоуна тоже не впечатляет — 101,3.

    В последний день октября «Наггетс» в гостях одолели «Миннесоту» (93:91) во многом благодаря усилиям своего лидера Николы Йокича, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 19 подборов.

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    • Также мы бы выделили защитника Аарона Гордона, который в этом сезоне продуктивно работает не только на атаку, но и на оборону, что очень важно в отсутствии Джамала Маррея.

    Маррей вернется на паркет не раньше мая, тогда как Влатко Чанчар имеет шансы сыграть с «Гриззлиз».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.82, победа «Денвера» — 2.03.

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    Несмотря на то, что игра «Наггетс» в атаке сейчас ограничена, их оборона в начале сезона действует феноменально, так что это преимущество компенсирует многие недостатки.

    У «Гриззлиз» молодая и очень перспективная команда, но опыт на стороне гостей. Мы ожидаем увидеть напряженную встречу, в которой победу способен одержать каждый, однако поставим все же на «Наггетс», которые в самые ответственные моменты могут более грамотно распорядиться мячом. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +2,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал меньше 216,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.

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    «Мемфис» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Поможет ли «Денверу» надежная оборона в Мемфисе?
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