В субботу, 12 июня, «Атланта» примет «Филадельфию» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:30 по московскому времени. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» может быть довольна началом серии, ведь она вернулась домой при ничейном счете 1-1.

Одержав победу в первой игре (128:124), «Хоукс» пытались жестко сопротивляться и во второй, но все же не выдержали давления соперника (102:118).

Подопечные Нэйта Макмиллана реализовали 46 процентов бросков с игры и допустили 17 потерь. Трей Янг набрал всего 21 очко и сделал 11 результативных передач. У Данило Галлинари тоже был 21 балл со скамейки запасных, а Кевин Хертер добавил 20 очков.

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У «Атланты» до конца сезона выбыли Деандре Хантер и Брэндон Гудвин. Также после травм восстанавливаются Крис Данн и Тони Снелл.

«Филадельфия»

В первой встрече «Филадельфия» была опущена с небес на землю (124:128), в связи с чем ей пришлось аккумулировать все силы на то, чтобы сравнять счет перед выездом в Атланту (118:102).

Самым подготовленным к борьбе оказался Джоэл Эмбиид, записавший себе в актив дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов.

Тобиас Харрис добавил 22 очка и 6 подборов, в то время как Сет Карри — 21 очко, забросив 5 трехочковых.

«Филадельфия» не имеет кадровых проблем на данном отрезке сезона.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.85, победа «Атланты» — 2.00.

Поскольку «Хоукс» сыграют дома, они точно должны улучшить результативность в сравнении со второй встречей. Особенно это касается Трея Янга, который должен найти возможность уходить из-под плотной опеки противника.

При этом «Сиксерс», осознавая силу «ястребов», тоже будут максимально сконцентрированы, что сделает третью игру такой же результативной, какой была первая. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 224,5» за 1.92.

Кроме того, можно присмотреться к ставке «хозяева не проиграют первую четверть» за 1.71. Уж в дебюте встречи «Атланта» точно должна не отставать, тем более при поддержке трибун.