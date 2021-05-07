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    Кто победит в дерби Лос-Анджелеса?

    «Клипперс» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс
    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Лейкерс»
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    Патрик Беверли
    В пятницу, 7 мая, «Клипперс» примут «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 44 победы и 22 поражения.

    В начале мая у подопечных Тайрона Лю возникла неожиданная серия из трех поражений подряд, но они успели ее прервать, победив «Торонто» (105:100).

    Самым результативным у победителей с 22 очками и 9 подборами стал Пол Джордж, еще 22 балла добавил Маркус Моррис, 18 — Реджи Джексон. Кавай Леонард вернулся на паркет и записал себе в актив 13 очков.

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    У «Клипперс» сейчас травмированы Серж Ибака и Амир Коффи. До конца сезона выбыл Джей Скрабб.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 37 победами и 28 поражениями.

    На этой неделе действующие чемпионы вновь потеряли Леброна Джеймса, усугубившего травму лодыжки.

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    • Уже без него команда Фрэнка Вогеля прервала серию из трех поражений, победив «Денвер» (93:89), когда лучшим на паркете стал Энтони Дэвис с 25 баллами.

    Леброн, Деннис Шредер и Джаред Дадли находятся в лазарете и не вернутся в строй до середины мая.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.33, победа «Лейкерс» — 3.45.

    Подопечные Тайрона Лю ведут по личным встречам с «Лейкерс» в этом сезоне 2-0, а после данной игры счет будет 3-0.

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    Так уж вышло, что в текущем регулярном чемпионате команды ни разу не сражались в полную силу и, похоже, нам придется подождать плей-офф, чтобы увидеть настоящее зрелище.

    В ближайшем же матче у «Лейкерс» почти нет шансов, потому что без Джеймса и Шредера их атака слишком слаба. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -6,5» за 1.86.

    Также можно взять низовой тотал, поскольку обе команды в целом хороши в игре в обороне.

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