Во вторник, 20 апреля, «Филадельфия» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 39 побед и 17 поражений.

«Сиксерс» пока радуют своих поклонников серией из четырех побед подряд, во время которой они обыграли «Оклахому» (117:93), «Даллас» (113:95), «Бруклин» (123:117) и «Клипперс» (106:103).

В игре с калифорнийцами традиционно лучшим стал Джоэл Эмбиид с 36 очками и 14 подборами. Фуркан Коркмаз добавил 18 очков, а Бен Симмонс — 12 очков, 9 подборов и 6 передач.

Все прогнозы на НБА

Ближайший матч из-за травм рискуют пропустить Тобиас Харрис, Дуайт Ховард и Сет Карри. Точно не сыграет Джордж Хилл.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 29 поражениями.

До 18 апреля «Уорриорз» могли похвастаться серией из четырех побед, но в последний день недели они все же уступили «Бостону» (114:119).

Феноменально отыграл Стеф Карри, записав себе в актив 47 очков при 11 заброшенных трехочковых из 19. Эндрю Виггинс отметился 22 баллами, а Кент Бейзмор — 16.

У «Голден Стэйт» небольшие повреждения имеют Карри, Келли Убре и Хуан Тоскано-Андерсон. Эрик Паскаль не выйдет на паркет раньше 23 апреля, а Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен пропустят весь сезон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.47, победа «Голден Стэйт» — 3.15.

«Уорриорз» переживают тяжелый вояж. В воскресенье они встречались с набирающим обороты «Бостоном» и понесли тяжелое поражение. Теперь же им предстоит сыграть с лучшей командой Восточной конференции.

Поскольку Уайзмен выбыл до конца сезона, а Паскаль не успеет восстановиться, можно смело сказать, что у «Голден Стэйт» возникнут проблемы с тем, чтобы остановить Эмбиида, часто набирающего больше 35 баллов в последнее время.

Учитывая вышесказанное, наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -6,5» за 1.82.

Также можно поставить на то, что Эмбиид наберет больше 30 баллов, если попадется достойный коэффициент.