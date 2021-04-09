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    Победит ли «Майами» действующего чемпиона?

    «Майами» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Лейкерс»
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    Джимми Батлер
    В пятницу, 9 апреля, «Майами» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 02:30 по московскому времени. «Майами» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 25 поражений.

    Подопечные Эрика Споэльстры выиграли четыре из пяти недавних встреч, но накануне уступили «Мемфису» (112:124), который реализовал 55 процентов бросков с игры.

    У проигравших самым результативным стал Джимми Батлер с 28 очками, тогда как Бэм Адебайо оформил трипл-дабл — 18 очков, 10 подборов и 10 передач.

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    После травмы у «Майами» восстанавливается только форвард Кези Окпала.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 19 поражениями.

    В течение последних нескольких недель команда Фрэнка Вогеля не впечатляет, но это можно объяснить травмами Энтони Дэвиса, Леброна Джеймса и Андре Драммонда.

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  • Сегодня

    • Тем не менее, на этой неделе калифорнийцы успели порадовать своих болельщиков победой над «Торонто» (110:101). Заметим, что канадская команда сумела забросить лишь 5 трехочковых из 33.

    Самым результативным у «Лейкерс» с 17 очками и 6 передачами стал Тэйлен Хортон-Такер. Маркифф Моррис добавил 15 очков и 9 подборов, а Марк Газоль — 13 очков, 9 подборов, 5 передач и 4 блок-шота.

    Под вопросом участие в ближайшем матче Дэвиса, Драммонда, Бена Маклемора и Монтрезла Харрелла. Точно не сыграют Джеймс и Джаред Дадли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.31, победа «Лейкерс» — 4.40.

    Баскетболисты «Хит» в этом сезоне выступают нестабильно. Они могут выдать красивую серию побед, после чего проиграть несколько встреч подряд.

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    Исходя из этого можно было бы предположить, что неудача в игре с «Мемфисом» является предвестником грядущего провала. Однако нам кажется, что у «Майами» есть все для того, чтобы выиграть у «Лейкерс».

    У «Хит» нет кадровых проблем, к тому же теперь в команде присутствует Виктор Оладипо, внося свой весомый вклад. А вот «Лейкерс» продолжат топтаться на месте до тех пор, пока их звезды не вернутся. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -7,5» за 1.86.

    Ожидаем от «Хит» активности с первых минут, поэтому еще один вариант — «победа "Майами" в первой четверти с форой -2,5» за 1.87.

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