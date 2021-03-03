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    Разозлило ли поражение от «Милуоки» баскетболистов «Клипперс»?

    «Бостон» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Клипперс»
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    Кавай Леонард
    В среду, 3 марта, «Бостон» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.07
  • X
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Бостон»

    «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету равное количество побед и поражений — по 17.

    Минувшие выходные успешно сложились для «Селтикс», поочередно обыгравших «Индиану» (118:112) и «Вашингтон» (111:110).

    В игре против «Уизардс» Джейсон Тейтум отметился 31 очком и 8 подборами. Кемба Уокер добавил в копилку команды 21 балл, а Даниэль Тайс — 20 очков и 9 подборов.

    Самое интересное, что подопечные Брэда Стивенса сделали 25 результативных передач, что и стало ключом к триумфу, поскольку по ходу сезона они были одними из худших в плане ассистов.

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    Джейлен Браун не играл с «Вашингтоном», но, похоже, имеет шансы вернуться в строй. Маркус Смарт и Ромео Лэнгфорд пока играть не способны.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут третьими в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 12 поражениями.

    Команда Тайрона Лю проиграла четыре из последних семи встреч, хотя стоит заметить, что в этих неудачных матчах ее соперниками были «Юта», «Бруклин» и «Милуоки», то есть реальные претенденты на титул.

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    • Накануне калифорнийцы уступили «Бакс» (100:105). Перед заключительной четвертью они вели в счете, но все же позволили сопернику вырвать победу, реализовав всего 14 из 44 трехочковых бросков. Кавай Леонард набрал 25 очков и сделал 9 подборов, а Пол Джорд добавил еще 16 баллов.

    После травм у «Клипперс» восстанавливаются Джей Скрабб, Дэниел Отуру и Патрик Паттерсон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.67, победа «Бостона» — 2.07.

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    Хорошей новостью для фанатов «Селтикс» стали успехи их любимцев на минувших выходных, хотя стоит признать, что соперниками подопечных Брэда Стивенса были далеко не элитные коллективы, к которым можно отнести «Клипперс».

    Да, калифорнийцы сейчас не так стабильны, как многим хотелось бы, но поражение от «Милуоки» способно их разозлить, поэтому в Бостон они должны приехать с огромным желанием продемонстрировать свою силу. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -2,5» за 1.85.

    Также можно попробовать «индивидуальный тотал "Бостона" меньше 111,5» за 1.80. Добиться высокой результативности в игре с «Клипперс» и так непросто, а если еще и не успеет полностью восстановиться Браун, то это практически невыполнимая задача.

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