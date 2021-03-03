В среду, 3 марта, «Бостон» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету равное количество побед и поражений — по 17.

Минувшие выходные успешно сложились для «Селтикс», поочередно обыгравших «Индиану» (118:112) и «Вашингтон» (111:110).

В игре против «Уизардс» Джейсон Тейтум отметился 31 очком и 8 подборами. Кемба Уокер добавил в копилку команды 21 балл, а Даниэль Тайс — 20 очков и 9 подборов.

Самое интересное, что подопечные Брэда Стивенса сделали 25 результативных передач, что и стало ключом к триумфу, поскольку по ходу сезона они были одними из худших в плане ассистов.

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Джейлен Браун не играл с «Вашингтоном», но, похоже, имеет шансы вернуться в строй. Маркус Смарт и Ромео Лэнгфорд пока играть не способны.

«Клипперс»

«Клипперс» идут третьими в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 12 поражениями.

Команда Тайрона Лю проиграла четыре из последних семи встреч, хотя стоит заметить, что в этих неудачных матчах ее соперниками были «Юта», «Бруклин» и «Милуоки», то есть реальные претенденты на титул.

Накануне калифорнийцы уступили «Бакс» (100:105). Перед заключительной четвертью они вели в счете, но все же позволили сопернику вырвать победу, реализовав всего 14 из 44 трехочковых бросков. Кавай Леонард набрал 25 очков и сделал 9 подборов, а Пол Джорд добавил еще 16 баллов.

После травм у «Клипперс» восстанавливаются Джей Скрабб, Дэниел Отуру и Патрик Паттерсон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.67, победа «Бостона» — 2.07.

Хорошей новостью для фанатов «Селтикс» стали успехи их любимцев на минувших выходных, хотя стоит признать, что соперниками подопечных Брэда Стивенса были далеко не элитные коллективы, к которым можно отнести «Клипперс».

Да, калифорнийцы сейчас не так стабильны, как многим хотелось бы, но поражение от «Милуоки» способно их разозлить, поэтому в Бостон они должны приехать с огромным желанием продемонстрировать свою силу. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -2,5» за 1.85.

Также можно попробовать «индивидуальный тотал "Бостона" меньше 111,5» за 1.80. Добиться высокой результативности в игре с «Клипперс» и так непросто, а если еще и не успеет полностью восстановиться Браун, то это практически невыполнимая задача.