В субботу, 20 февраля, «Бостон» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 14 поражений.

Подопечные Брэда Стивенса в феврале играют нестабильно и ни разу не побеждали дважды подряд.

Накануне «Селтикс» принимали «Атланту» и уступили 114:122, несмотря на 35 очков Джейсона Тейтума и 22 очка Джейлена Брауна.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Бостона» восстанавливаются Даниэль Тайс, Маркус Смарт и Ромео Лэнгфорд.

«Атланта»

«Атланта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и 16 поражениями.

Команда Ллойда Пирса выступает в феврале еще хуже, чем «Бостон», ведь в девяти матчах одержала всего две победы.

«Хоукс» были сильнее «Торонто» (132:121) и «Бостона» (122:114). Героем встречи с «Селтикс» стал Трэй Янг, набравший 40 очков.

У «Атланты» залечивают травмы Деандре Хантер, Крис Данн, Богдан Богданович и Рэджон Рондо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.62, победа «Атланты» — 2.75.

Очевидно, что «Селтикс» слишком нестабильны в этом сезоне, когда, как правило, чередуют успехи с провалами.

Накануне подопечные Брэда Стивенса проиграли «Атланте» в первую очередь потому, что часто промахивались с игры.

Кроме того, «кельтам» не хватало Кембы Уокера, получившего выходной. В этот раз он должен появиться на паркете, так что у хозяев будут все шансы взять реванш. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -4,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5» за 1.72. Нужно как минимум соответствовать уровню прошлого матча, чтобы рассчитывать на победу.