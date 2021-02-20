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    Возьмет ли «Бостон» реванш у «Атланты»?

    «Бостон» — «Атланта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Атланта»
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    Джейлен Браун
    В субботу, 20 февраля, «Бостон» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 14 поражений.

    Подопечные Брэда Стивенса в феврале играют нестабильно и ни разу не побеждали дважды подряд.

    Накануне «Селтикс» принимали «Атланту» и уступили 114:122, несмотря на 35 очков Джейсона Тейтума и 22 очка Джейлена Брауна.

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    После травм у «Бостона» восстанавливаются Даниэль Тайс, Маркус Смарт и Ромео Лэнгфорд.

    «Атланта»

    «Атланта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и 16 поражениями.

    Команда Ллойда Пирса выступает в феврале еще хуже, чем «Бостон», ведь в девяти матчах одержала всего две победы.

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    • «Хоукс» были сильнее «Торонто» (132:121) и «Бостона» (122:114). Героем встречи с «Селтикс» стал Трэй Янг, набравший 40 очков.

    У «Атланты» залечивают травмы Деандре Хантер, Крис Данн, Богдан Богданович и Рэджон Рондо.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.62, победа «Атланты» — 2.75.

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    Очевидно, что «Селтикс» слишком нестабильны в этом сезоне, когда, как правило, чередуют успехи с провалами.

    Накануне подопечные Брэда Стивенса проиграли «Атланте» в первую очередь потому, что часто промахивались с игры.

    Кроме того, «кельтам» не хватало Кембы Уокера, получившего выходной. В этот раз он должен появиться на паркете, так что у хозяев будут все шансы взять реванш. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -4,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5» за 1.72. Нужно как минимум соответствовать уровню прошлого матча, чтобы рассчитывать на победу.

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