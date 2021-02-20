«Бостон»
«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 14 поражений.
Подопечные Брэда Стивенса в феврале играют нестабильно и ни разу не побеждали дважды подряд.
Накануне «Селтикс» принимали «Атланту» и уступили 114:122, несмотря на 35 очков Джейсона Тейтума и 22 очка Джейлена Брауна.
После травм у «Бостона» восстанавливаются Даниэль Тайс, Маркус Смарт и Ромео Лэнгфорд.
«Атланта»
«Атланта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и 16 поражениями.
Команда Ллойда Пирса выступает в феврале еще хуже, чем «Бостон», ведь в девяти матчах одержала всего две победы.
«Хоукс» были сильнее «Торонто» (132:121) и «Бостона» (122:114). Героем встречи с «Селтикс» стал Трэй Янг, набравший 40 очков.
У «Атланты» залечивают травмы Деандре Хантер, Крис Данн, Богдан Богданович и Рэджон Рондо.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.62, победа «Атланты» — 2.75.
Очевидно, что «Селтикс» слишком нестабильны в этом сезоне, когда, как правило, чередуют успехи с провалами.
Накануне подопечные Брэда Стивенса проиграли «Атланте» в первую очередь потому, что часто промахивались с игры.
Кроме того, «кельтам» не хватало Кембы Уокера, получившего выходной. В этот раз он должен появиться на паркете, так что у хозяев будут все шансы взять реванш. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -4,5» за 1.90.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 113,5» за 1.72. Нужно как минимум соответствовать уровню прошлого матча, чтобы рассчитывать на победу.