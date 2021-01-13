«Оклахома» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 января 2021 года

В среду, 13 января, «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с пятью победами и четырьмя поражениями.

Имея отличную возможность хорошо усилиться на предстоящих драфтах, эта команда смотрит в будущее с оптимизмом. Но даже сейчас можно сказать, что «Тандер» по силам побороться за выход в плей-офф.

В своих трех последних матчах подопечные Марка Дэйгнолта поочередно обыграла «Нью-Орлеан» (111:110), «Нью-Йорк» (101:98) и «Бруклин» (129:116).

Блестящую результативность демонстрирует Шей Гилджес-Александер, который во встрече с «Нетс» записал себе в актив 31 очко, 6 подборов и 7 передач.

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Среди травмированных у «Оклахомы» значатся Тревор Ариза и Тай Джером.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, выиграв пять матчей из десяти.

Для «Сперс» ближайшая встреча станет пятой подряд, проведенной на выезде. В первх трех команда Грега Поповича обыграла «Клипперс» (116:113), «Лейкерс» (118:109) и «Миннесоту» (125:122).

А вот в следующем противостоянии с «Тимбервулвз» техасцы уже потерпели поражение (88:96), хотя нужно отметить, что один из лидеров команды Демар Дерозан не вышел на площадку по личным причинам.

Не исключено, что Дерозан не сыграет вновь. Также после травм восстанавливаются Деррик Уайт, Куинндари Уэзерспун и Дрю Юбэнкс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сан-Антонио» — 1.83, победа «Оклахомы» — 2.29.

Судя по всему, нас ждет напряженная встреча, но мы все же поставим на «Тандер», имея несколько причин.

Во-первых, «Сперс» измучены длительной выездной серией. Во-вторых, потеря Дерозана вполне реальна, а равноценной замены ему нет. В-третьих, сама «Оклахома» набрала отличный ход и вряд ли намерена сбавлять обороты. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев с форой +2,5» за 1.87.

Также было бы логично попробовать ставку «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" меньше 108,5» за 1.78.