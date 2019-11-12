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    Джеймс и Ко в против чемпиона

    «Клипперс» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НБА 12 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Клипперс» — «Торонто»
    Луис Уильямс
    Во вторник, 12 ноября, «Клипперс» будут принимать в« Стэйплс Центре» «Торонто». Начало матча — в 06:30 мск. Прогноз на «Клипперс» — «Торонто».

    «Клипперс»

    «Клипперс» пока идут в неровном темпе, но в первой же игре сезона против «Лейкерс» обозначили свои цели на сезон. И они самые что ни на есть высокие. Да и букмекеры оценивают шансы «парусников» выше, чем у всех остальных команд.

    Леонард и компания пока справляются в регулярке без Пола Джоржда, у которого травма плеча. Нет и тени сомнения что с возвращением защитника коллектив из города Ангелов прибавит как в атакующей мощи, так и при игре в защите.

    Примечательно что за всё время пока у руля команды стоит Док Риверс (он совсем недавно одержал 900-ю победу в лиге в качестве главного тренера) Клипперс всегда отличались длинной скамейкой и исполнителями, которые на ней находились.

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    Раньше это были Мэтт Барнс и Ко, давно сделавшие себе имя в НБА. А Джамал Кроуфорд вообще получал звание лучшего шестого игрока по ходу сезона.

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    Сейчас эту роль на Себя взял Лу Уильямс, который не то чтобы дополнительная опция со скамейки, но и в старте играл бы очень важную роль. При своём ограниченном времени он почти всегда набирает под 20 очков и является своеобразным Х-фактором для команды.

    «Торонто»

    «Торонто» же будет проводить второй матч за 2 дня, а там более после «Лейкерс», и не покидает ощущение, что силёнок у команды Ника Нёрса на два таких соперника явно не хватит, учитывая короткую скамейку Рэпторз.

    Ну а Леонард однозначно в этом матче приложит максимум усилий чтобы доказать ещё раз всем что он не зря получил титул MVP финала и на данный момент является лучшим игроком организации. Здесь видится довольно уверенная победа команды из Лос Анджелеса.

    Прогноз

    После тяжелейшей игры с «Лейкерс» у «Торонто» просто не хватит сил на следующий день противостоять «Клипперс», поэтому прогноз — П1. 0

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