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    Прервет ли «Детройт» серию поражений в Кливленде?

    «Кливленд» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 января

    НБА Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс
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    Андре Драммонд
    Андре Драммонд
    newsweek.com
    В понедельник, 29 января, «Кливленд» на своей площадке примет «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Куикен Лоанс-Арене», начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на «Кливленд» — «Детройт».

    «Кливленд»

    Баскетболисты «Кливленда» на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 28 побед и 19 поражений.

    Прошлогодние финалисты уже ощутимо отстают от «Бостона» и «Торонто» — на четыре и семь побед соответственно. В то же время им минимально уступают «Майами», «Вашингтон» и «Индиана».

    Сейчас у «Кавальерс» наблюдается спад в игровой форме. В восьми последних матчах они одержали всего две победы, которые, впрочем, не были сверхуверенными. Команда Тайрона Лю обыграла «Орландо» (104:103) и «Индиану» (115:108).

    В лазарете «Кливленда» находятся Дуэйн Уэйд и Джон Холланд.

    «Детройт»

    Баскетболисты «Детройта» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Они одержали 22 победы и потерпели 25 поражений.

    Ближайшие события

    «Пистонс» выпали из зоны плей-офф, а от восьмой позиции отстают на три победы, так что оставшийся отрезок должны провести максимально эффективно, если хотят вернуться в восьмерку сильнейших.

    Сейчас на счету «Детройта» серия из семи поражений подряд, в которых команда проиграла «Чикаго» (105:107), «Шарлотт» (107:118), «Торонто» (91:96), «Вашингтону» (112:122), «Бруклину» (100:101), «Юте» (95:98 ОТ) и «Оклахоме» (108:121).

    Среди травмированных у «Пистонс» значатся Реджи Джексон и Джон Луер, выбывший из строя до конца сезона.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кливленда» — 1,30, победа «Детройта» — 3,90.

    1,85Победа «Детройта» с форой +8,5

    Очевидно, что обе команды сейчас пребывают не в лучших кондициях. В то же время каждой из них важно набирать очки, чтобы улучшить свое турнирное положение, так что сдавать игру никто не собирается.

    Мы бы обратили внимание на тот факт, что «Кавальерс» в этом месяце непросто даются победы, тогда как «Пистонс» хоть и много проигрывают, но до разгромов дело практически не доходит. Учитывая это, мы бы присмотрелись к ставке «победа гостей с форой +8,5» за 1,85.

    1,81Тотал больше 215,5

    Еще один вариант – «тотал больше 215,5» за 1,81. Обе команды ориентированы на результативный баскетбол, поэтому ставка должна сыграть.

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