Александрова поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе Александрова дошла до четвертьфинала турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия), где уступила будущей финалистке соревнований — польской теннисистке Иге Свентек. Благодаря этому результату Свентек поднялась с восьмого на четвёртое место в мировом рейтинге.
Лидером среди российских теннисисток остаётся Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку рейтинга. Она, как и Александрова, завершила выступление в Бад-Хомбурге на стадии четвертьфинала.
Диана Шнайдер, проигравшая в первом раунде и не сумевшая защитить титул прошлогодней победительницы турнира, опустилась с 12-й на 15-ю позицию.
Лидерство в рейтинге сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко.