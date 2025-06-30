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    Александрова поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

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    Российская теннисистка Екатерина Александрова улучшила свою позицию в обновлённом рейтинге WTA, поднявшись с 18-й на 17-ю строчку. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    На прошлой неделе Александрова дошла до четвертьфинала турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия), где уступила будущей финалистке соревнований — польской теннисистке Иге Свентек. Благодаря этому результату Свентек поднялась с восьмого на четвёртое место в мировом рейтинге.

    Лидером среди российских теннисисток остаётся Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку рейтинга. Она, как и Александрова, завершила выступление в Бад-Хомбурге на стадии четвертьфинала.

    Диана Шнайдер, проигравшая в первом раунде и не сумевшая защитить титул прошлогодней победительницы турнира, опустилась с 12-й на 15-ю позицию.

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    Лидерство в рейтинге сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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