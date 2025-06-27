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    Пегула прокомментировала победу в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула поделилась мыслями после победы над Линдой Носковой из Чехии в трех сетах — 6:7, 7:5, 6:1.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    «Соперница очень здорово подавала и я не могла прочитать направления ее подач, было очень сложно. Линда хорошо играла. Наверно, я поняла как она собирается подавать, где-то ближе к концовке. Очень рада, что смогла вернуть себя обратно в матч и играть в свой лучший теннис, в данной ситуации. Я словно сказала себе: "Если ты проиграешь и уйдешь с корта, когда она так подает, но при этом сделаешь все возможное для победы, то это нормально". Но, мне посчастливилось все-таки найти свою игру», — сказала Пегула в интервью на корте после матча.

    В финале турнира Пегула сыграет с полькой Игой Свентек.

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