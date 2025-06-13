Опелка: Обыграть Медведева — это большая победа

Американецподелился ощущениями после победы над россиянином(7:6, 7:6) в четвертьфинале турнира ATP-250, проходящий в голландском Хертогенбосхе.

«На этой неделе у меня хорошо идет подача. Когда так жарко, корт начинает сильнее пружинить. Медведев был одним из лучших игроков в мире последние пять лет, так что обыграть его — это большая победа. Его двойные ошибки в концовке были вызваны моей подачей. Я оказал на него хорошее давление. Это и стало причиной трех двойных ошибок в конце тай-брейка», — сказал Опелка после матча.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.