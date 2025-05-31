Мирра Андреева: Неважно, идет ли начало матча в замедленном темпе, я все равно могу прийти в норму

Шестая ракетка мирарассказала о том, насколько она сильно волнуется из-за тяжелых стартов своих встреч на «Ролан Гаррос».

«Беспокоит ли меня нервное начало в моем исполнении? Неважно, идет ли начало матча в замедленном темпе, я все равно могу прийти в норму. Я проигрывала 0:3 в первом матче , затем я уступала 1:3, и все равно смогла выиграть первый матч 6: 4, 6: 3, а второй матч 6: 3, 6: 4. Надеюсь, в следующем матче я смогу выступить немного лучше, но меня это не должно беспокоить, просто нужно немного времени, чтобы начать раскручивать свой теннис. Но, эй, все в порядке. Я не слишком волнуюсь», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/8 финала турнира Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.