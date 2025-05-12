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    Зверев: Вопрос в том, хочет ли Джокович еще тренироваться и соревноваться

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев оценил уровень серба Новака Джоковича. Ранее уроженец Белграда уступил итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6) во втором круге.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Вскоре Джокович снялся с «Мастерса» в Риме. В этом сезоне 37-летний серб не выиграл ни одного турнира.

    «Новак снялся с турнира в Риме, но играл на остальных. Возможно, он понял, что его уровень не соответствует собственным ожиданиям. Иногда такое бывает. Если ты топ-игрок и не выигрываешь турнир, то всегда возвращаешься домой немного раздраженным и расстроенным.

    Когда Новак играет в свою игру, он остается одним из самых опасных соперников. Никто не должен подвергать сомнению его способности. Вопрос скорее в том, хочет ли он все еще тренироваться и соревноваться. Это вопрос к нему, и я не могу на него ответить», — приводит Tennis World USA слова Зверева.

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