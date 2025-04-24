Шнайдер: Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше

Российская теннисисткавысказалась о победе над американкойна турнире в Мадриде (Испания).

«Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Хорошо, что держалась, делала то, что должна, об этом мы и говорили с Динарой.

Довольна своей игрой. Я почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Мы всё-таки здесь уже пять дней тренируемся, хотя кажется, что недели две. Я хорошо прибилась к кортам», — цитирует Шнайдер «Чемпионат».

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В 3-м круге Шнайдер сыграет с Анастасие Севастовой из Латвии.