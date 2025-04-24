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    Шнайдер: Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер
    Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о победе над американкой Кэти Волынец на турнире в Мадриде (Испания).

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    «Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Хорошо, что держалась, делала то, что должна, об этом мы и говорили с Динарой.

    Довольна своей игрой. Я почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Мы всё-таки здесь уже пять дней тренируемся, хотя кажется, что недели две. Я хорошо прибилась к кортам», — цитирует Шнайдер «Чемпионат».

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    В 3-м круге Шнайдер сыграет с Анастасие Севастовой из Латвии.

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