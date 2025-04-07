Пегула: К счастью, я смогла показать хороший теннис

Американская теннисисткапрокомментировала победу на турнире в Чарльстоне (США).

В финальной встрече Пегула одолела соотечественницу Софью Кенин со счетом 6:3, 7:5.

«Я только что поняла, насколько устала. Она начала играть на высоком уровне, было несколько геймов, из которых я не выходила, не делала брейков, не держала. Было очень ветрено, очень сложные условия. Если ты на долю секунды терял концентрацию или переставал двигать ногами, всё так быстро менялось. Так было и с нами обеими.

Во втором сете я просто хотела держаться, хотела сказать себе, чтобы набрать темп для третьего, потому что в третьем так не бывает. Честно говоря, не думала, что смогу сделать брейк дважды, но, к счастью, смогла показать хороший теннис», — приводит слова Пегулы Tennis.com.