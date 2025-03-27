Павлюченкова рассказала, с каким тренером она сейчас работает

Российская теннисисткаогласила имена своих тренеров.

«Произошло много изменений. К сожалению, не все тренеры могут постоянно ездить с игроком, кто-то, если мягко сказать, не совсем компетентен.

Сейчас мой спарринг-партнер Янник Мертенс из Бельгии. Он много лет играл в туре, стоял в топ-200. Также мне помогает еще один бельгиец — Джос Гревиг. Ранее он работал с Циципасом, помогал ему ставить удар слева одной рукой. Он был со мной с Цинциннати до US Open. Плюс провел всю предсезонку, но после Аделаиды полетел домой.

Еще мы работаем с немцем Фабианом Донсбахом. Он больше остается за кадром. Проводит аналитику, составляет программу моих тренировок. Так у меня случайно получилась бельгийско-немецкая команда», — сказала Павлюченкова «СЭ».

Павлюченкова — олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде