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    Павлюченкова рассказала, с каким тренером она сейчас работает

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова огласила имена своих тренеров.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «Произошло много изменений. К сожалению, не все тренеры могут постоянно ездить с игроком, кто-то, если мягко сказать, не совсем компетентен.

    Сейчас мой спарринг-партнер Янник Мертенс из Бельгии. Он много лет играл в туре, стоял в топ-200. Также мне помогает еще один бельгиец — Джос Гревиг. Ранее он работал с Циципасом, помогал ему ставить удар слева одной рукой. Он был со мной с Цинциннати до US Open. Плюс провел всю предсезонку, но после Аделаиды полетел домой.

    Еще мы работаем с немцем Фабианом Донсбахом. Он больше остается за кадром. Проводит аналитику, составляет программу моих тренировок. Так у меня случайно получилась бельгийско-немецкая команда», — сказала Павлюченкова «СЭ».

    Павлюченкова — олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде

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