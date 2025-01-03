ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлДжонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м
  • 11:31
    • Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Брисбене
  • 09:55
    • Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Брисбене
  • 09:17
    • Чехия взяла верх над Канадой и вышла в полуфинал МЧМ-2025
  • 02:09
    • Сборная США забросила семь шайб Швейцарии и вышла в полуфинал МЧМ-2025
  • 23:58
    • «Интер» обыграл «Аталанту» и вышел в финал Суперкубка Италии
    Все новости спорта

    Димитров вышел в полуфинал турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров Джордан Томпсон
    Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). Он встречался с Джорданом Томпсоном.

    Григор Димитров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григор Димитров

    Австралиец отказался от борьбы при счете 1:6, 1:2 из-за травмы. Встреча продолжалась всего 46 минут.

    Димитров и Томпсон по разу выполнили подачи навылет и допустили по одной двойной ошибке. Но австралиец не сделал ни одного брейка, а представитель Болгарии реализовал три брейк-пойнта из четырех заработанных.

    Следующим соперником Димитрова станет чех Иржи Легечка. Сейчас Григор является 10-й ракеткой мира.

    Прогнозы на теннис

    Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА вновь справится с принципиальным соперником?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Погоня «Реала» за первым местом продолжается
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Командам не хватит 90 минут?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 3 января 2025 года
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Насьонал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры