Димитров вышел в полуфинал турнира в Брисбене

Болгарский теннисистпробился в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). Он встречался с

Австралиец отказался от борьбы при счете 1:6, 1:2 из-за травмы. Встреча продолжалась всего 46 минут.

Димитров и Томпсон по разу выполнили подачи навылет и допустили по одной двойной ошибке. Но австралиец не сделал ни одного брейка, а представитель Болгарии реализовал три брейк-пойнта из четырех заработанных.

Следующим соперником Димитрова станет чех Иржи Легечка. Сейчас Григор является 10-й ракеткой мира.

Прогнозы на теннис

Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января.