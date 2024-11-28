Ига Свентек сдала положительный допинг-тест

Вторая ракетка мирасдала положительный тест на допинг.

«ITIA подтвердила, что положительный тест был вызван загрязнением регулируемым безрецептурным препаратом (мелатонином), произведенном и продаваемом в Польше, который игрок принимал из-за проблем со сменой часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным», — говорится в заявлении ITIA.

После вскрытия допинг-пробы ВАДА временно отстранило Свентек с 12 сентября по 4 октября. Ига может начать соревноваться 4 декабря 2024 года.