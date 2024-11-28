ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
  • 18:50
    • «Локомотив» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России
  • 18:27
    • Ига Свентек сдала положительный допинг-тест
    Все новости спорта

    Ига Свентек сдала положительный допинг-тест

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный тест на допинг.

    Ига Свентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек

    «ITIA подтвердила, что положительный тест был вызван загрязнением регулируемым безрецептурным препаратом (мелатонином), произведенном и продаваемом в Польше, который игрок принимал из-за проблем со сменой часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным», — говорится в заявлении ITIA.

    После вскрытия допинг-пробы ВАДА временно отстранило Свентек с 12 сентября по 4 октября. Ига может начать соревноваться 4 декабря 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» подойдет в ранге фаворита
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Хайденхайм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Рома» продолжит свою серию без побед?
  • «Тоттенхэм» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры