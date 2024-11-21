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    Дядя Надаля остался недоволен церемонией прощания с испанцем, завершившим карьеру

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    Тони Надаль, дядя недавно завершившего карьеру теннисиста Рафаэля Надаля, отметил, что ожидал большего от прощальной церемонии, посвященной спортсмену.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Рафаэль Надаль сыграл свой последний матч в карьере 19 ноября, уступив нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024 (4:6, 4:6).

    «У меня была работа в Мадриде, поэтому я не смог приехать. Я видел все по телевизору. Прощание было достойным? Нет (смеется). Поддержка публики была явно эмоциональной. Мне нравится, что на таких мероприятиях показывают фотографии. Мне бы хотелось увидеть изображения Рафаэля с Кубком Дэвиса в Севилье, на турнире в Мадриде, "Ролан Гаррос" или "Уимблдон" — потому что это вызывает больше эмоций.

    Я не хочу кого-то критиковать, у организаторов были хорошие намерения. Но мне бы хотелось чего-то другого. В наши дни можно делать гораздо более трогательные шоу, показывая фото под музыку. А Рафаэль — парень, чьи фотографии передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, все было бы на высоте», — цитирует Тони Надаля портал Puntodebreak.

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