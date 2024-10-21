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    Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    WTA обновила рейтинг. Обновленные данные появились на сайте организации 21 октября.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина. Спортсменка поднялась с 11-го на 9-е место, вернувшись в десятку лучших.

    В топ-20 также вошли Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16-е место) и Мирра Андреева (17-е место).

    Первое место снова захватила Арина Соболенко. На этой позиции она сместила польку Игу Свентек, которая опустилась на 2-ю строчку. Топ-3 замкнула американка Кори Гауфф.

    Топ-10 рейтинга WTA на 21 октября

    1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706 очков
    2. Ига Швентек (Польша) — 9665
    3. Кори Гауфф (США) — 5963
    4. Джессика Пегула (США) — 5785
    5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471
    6. Ясмин Паолини (Италия) — 5144
    7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480
    8. Эмма Наварро (США) — 3698
    9. Дарья Касаткина (Россия) — 3500
    10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194

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