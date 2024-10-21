Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина. Спортсменка поднялась с 11-го на 9-е место, вернувшись в десятку лучших.
В топ-20 также вошли Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16-е место) и Мирра Андреева (17-е место).
Первое место снова захватила Арина Соболенко. На этой позиции она сместила польку Игу Свентек, которая опустилась на 2-ю строчку. Топ-3 замкнула американка Кори Гауфф.
Топ-10 рейтинга WTA на 21 октября
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706 очков
2. Ига Швентек (Польша) — 9665
3. Кори Гауфф (США) — 5963
4. Джессика Пегула (США) — 5785
5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471
6. Ясмин Паолини (Италия) — 5144
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480
8. Эмма Наварро (США) — 3698
9. Дарья Касаткина (Россия) — 3500
10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194