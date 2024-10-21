Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

WTA обновила рейтинг. Обновленные данные появились на сайте организации 21 октября.

Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина. Спортсменка поднялась с 11-го на 9-е место, вернувшись в десятку лучших.

В топ-20 также вошли Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16-е место) и Мирра Андреева (17-е место).

Первое место снова захватила Арина Соболенко. На этой позиции она сместила польку Игу Свентек, которая опустилась на 2-ю строчку. Топ-3 замкнула американка Кори Гауфф.

Топ-10 рейтинга WTA на 21 октября

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706 очков

2. Ига Швентек (Польша) — 9665

3. Кори Гауфф (США) — 5963

4. Джессика Пегула (США) — 5785

5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471

6. Ясмин Паолини (Италия) — 5144

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480

8. Эмма Наварро (США) — 3698

9. Дарья Касаткина (Россия) — 3500

10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194