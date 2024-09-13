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    Джокович: Я стал старше, нужно быть более избирательным в выборе турниров

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    37-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о выборе турниров, в которых он будет участвовать.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я всегда стараюсь достичь определённого совершенства, я готовлюсь к этому, я жертвую многим своим временем и энергией, чтобы заставить себя играть в лучший теннис, когда это важно. Но это правда, что в последние годы всё немного по-другому, я стал старше.

    Я должен быть более избирательным в выборе турниров, в которых хочу достичь своего пика», — приводит слова Джоковича Novosti.

    Напомним, что в этом году 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» наконец-то смог стать олимпийским чемпионом, выиграв Игры в Париже.

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