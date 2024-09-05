Пегула: В конце матча со Свентек была абсолютно спокойна

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
Пегула одолела соперницу со счётом 6:2, 6:4.
«Нужно было просто выиграть большой матч… Есть много параметров: победа над лидером мирового рейтинга, игра на "Артур-Эш Стэдиум", попытка выйти в полуфинал, а ещё знание того, что я впереди, что я играю хорошо.
За последние несколько недель я выиграла несколько отличных матчей и показывала действительно хороший теннис. В конце я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь с задачей», — сказала Пегула во время интервью на корте.