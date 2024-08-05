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    Тарпищев высказался о выступлении россиян на ОИ-2024

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре российских теннисистов на Олимпийских играх 2024 года.

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    Напомним, 4 августа Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

    «Мы как федерация не навязывали ничего. Те, кто был готов играть — сыграли. Если бы заявились все сильнейшие, то у нас бы играли восемь человек, и та же Шнайдер в состав бы не попала. Но из тех, кто заявился, состав сложился смешанный.

    С одной стороны, ветераны — как Елена Веснина, с другой — молодые девочки, которые проявили себя замечательно. Оценил бы со знаком плюс выступление наших теннисистов.

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    То, что в таком составе мы завоевали серебро — это очень здорово. Ну и надо готовить резервы — с учётом ошибок и новых тенденций, которые есть в теннисе, систему подготовки надо улучшать. Чем мы, собственно, и занимаемся», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

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