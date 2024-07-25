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    Шнайдер высказалась о победе на турнире в Будапеште

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер
    20-летняя теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала недавнюю победу на турнире в Будапеште.

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    По словам российской спортсменки, это был сложный турнир, поэтому она волновалась.

    «Турнир прошёл хорошо. Конечно, были свои сложности. Всё-таки переходить с травы на грунт в такой короткий промежуток времени было для меня впервые. И я очень довольна своими результатами.

    Первый матч был очень сложный, потому что он первый. Присутствовало большое волнение, потому что я была первой раз первой сеяной на турнире. Поэтому волнение, конечно, было. И из-за этого матч получился более трудным. Все остальные матчи, в принципе, тоже были трудные, просто я уже начинала себя чувствовать более уверенно и комфортно на грунтовом покрытии, поэтому и играла уже лучше», — сказала Шнайдер «Чемпионату».

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