Вондроушова не сыграет на Олимпиаде из-за травмы

Стало известно, что чешская теннисисткане сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы руки.

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпиаде. Я до последнего момента надеялась, что успею восстановиться. Сосредоточусь сейчас, чтобы все сложилось благополучно на US Open, буду держать кулачки за всех чешских представителей во Франции на расстоянии», — написала Вондроушова в социальных сетях.

Напомним, Вондроушова является серебряным призером Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Игры в Париже по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».