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    Хуркач решил пропустить Олимпиаду

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Хуберт Хуркач
    Польский теннисист Хуберт Хуркач не сыграет на Олимпиаде из-за травмы, полученной еще на Уимблдоне.

    Хуберт Хуркач
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    Хуберт Хуркач

    «Я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, мое здоровье не позволяет сделать это.

    Конечно, я буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране завоевать как можно больше медалей», — сказал Хуркач в видео в своих соцсетях.

    27-летний Хуркач травмировал колено во втором круге Уимблдона-2024 в игре с французом Артюром Фисом и был позже прооперирован.

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