Хуркач решил пропустить Олимпиаду

Польский теннисистне сыграет на Олимпиаде из-за травмы, полученной еще на Уимблдоне.

«Я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, мое здоровье не позволяет сделать это.

Конечно, я буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране завоевать как можно больше медалей», — сказал Хуркач в видео в своих соцсетях.

27-летний Хуркач травмировал колено во втором круге Уимблдона-2024 в игре с французом Артюром Фисом и был позже прооперирован.