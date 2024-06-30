Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисисткапосле победы в турнире в Истборне отыграла четыре позиции в обновленном рейтинге Чемпионской гонки WTA.

27-летняя россиянка переместилась с 12-й на восьмую строчку. В субботу, 29 июня, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в финале соревнования в Истборне (6:3, 6:4) и завоевала первый титул с 2022 года.

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По одной позиции в рейтинге потеряли россиянки Анна Калинская, которая опустилась с 9-й на 10-ю строчку, и Мирра Андреева, переместившаяся с 16-й на 17-ю. Екатерина Александрова поднялась с 21-го места на 19-е, Анастасия Павлюченкова, наоборот, опустилась с 19-й позиции на 21-ю.