ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2023Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • 09:02
    • Аргентина без Месси победила Перу, Канада сыграла вничью с Чили
  • 08:01
    • Перейра нокаутировал Прохазку и сохранил титул UFC в полутяжелом весе
    Все новости спорта

    Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в турнире в Истборне отыграла четыре позиции в обновленном рейтинге Чемпионской гонки WTA.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    27-летняя россиянка переместилась с 12-й на восьмую строчку. В субботу, 29 июня, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в финале соревнования в Истборне (6:3, 6:4) и завоевала первый титул с 2022 года.

    Прогнозы на теннис

    По одной позиции в рейтинге потеряли россиянки Анна Калинская, которая опустилась с 9-й на 10-ю строчку, и Мирра Андреева, переместившаяся с 16-й на 17-ю. Екатерина Александрова поднялась с 21-го места на 19-е, Анастасия Павлюченкова, наоборот, опустилась с 19-й позиции на 21-ю.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Касаткина — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Ханфман
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры