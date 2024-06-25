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    Пегула: Финал с Калинской был похож на американские горки

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Джессика Пегула Анна Калинская
    Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) против россиянки Анны Калинской. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    «Я очень устала, но рада, что завоевала этот титул. Я чувствовала себя хорошо в полуфинале против Кори Гауфф , поэтому мне хотелось добыть этот трофей. Считаю, что я находилась на должном уровне для успеха.

    Финал был похож на американские горки, но я знала, как справиться с ситуацией и выйти вперёд. Не рада, что поставила себя в такое неблагоприятное положение, но мне есть чем гордиться», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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    Пегула впервые выиграла трофей на травяном покрытии.

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