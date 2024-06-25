Пегула: Финал с Калинской был похож на американские горки

Джессика Пегула Фото: globallookpress.com
«Я очень устала, но рада, что завоевала этот титул. Я чувствовала себя хорошо в полуфинале против Кори Гауфф , поэтому мне хотелось добыть этот трофей. Считаю, что я находилась на должном уровне для успеха.
Финал был похож на американские горки, но я знала, как справиться с ситуацией и выйти вперёд. Не рада, что поставила себя в такое неблагоприятное положение, но мне есть чем гордиться», — приводит слова Пегулы Punto de Break.
Пегула впервые выиграла трофей на травяном покрытии.