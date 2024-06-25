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    Эрика Андреева прошла первый круг квалификации на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эрика Андреева Полина Кудерметова
    Российская теннисистка Эрика Андреева (99-я ракетка мира) успешно начала квалификационный турнир на Уимблдоне.

    Эрика Андреева
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    Эрика Андреева

    В своем первом матче она победила свою соотечественницу Полину Кудерметову (183) со счетом 6:3, 6:3.

    Соперницы были на корте 1 час и 22 минуты. Андреева-старшая сделала 6 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. В активе Кудерметовой-младшей два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

    Теперь Андреевой предстоит матч с победительницей пары Элизабет Мандлик (США) — Деспина Папамихаил (Греция).

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