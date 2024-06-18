Циципас: Синнер — очень талантливый парень

Греческий теннисиствысказал мнение об итальянце, который на прошлой неделе впервые в карьере стал первой ракеткой мира.

«Он очень талантливый. Отличный парень, один из самых приятных в туре. Я восхищаюсь его многими качествами: волей к победе, индивидуальностью, которую он демонстрирует как на корте, так и за его пределами.

Конечно, он отличный представитель тенниса, замечательный пример для детей и коллег», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

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Напомним, в рейтинге АТР от 10 июня Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось возглавить мировой рейтинг. Сейчас Синнер и Циципас играют на травяном турнире в Галле (Германия).