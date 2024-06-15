Александрова пробилась в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

В четвертьфинале турнира WTA-250 в голландском Хертогенбосхе россиянка(16-я ракетка мира) победила американку(173) со счетом 6:4, 6:3

Соперницы находились на корте 17 часов и 26 минут (матч начался вчера и продолжился сегодня). Александрова выполнила пять подач эйсов и допустила только одну двойную ошибку. Ей удалось реализовать все три заработанных брейк-пойнта.

Монтгомери выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух.

Теперь в полуфинале Александрову ждет противостояние со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой.