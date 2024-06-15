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    Александрова пробилась в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Людмила Самсонова
    В четвертьфинале турнира WTA-250 в голландском Хертогенбосхе россиянка Екатерина Александрова (16-я ракетка мира) победила американку Робин Монтогомери (173) со счетом 6:4, 6:3

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    Соперницы находились на корте 17 часов и 26 минут (матч начался вчера и продолжился сегодня). Александрова выполнила пять подач эйсов и допустила только одну двойную ошибку. Ей удалось реализовать все три заработанных брейк-пойнта.

    Монтгомери выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух.

    Теперь в полуфинале Александрову ждет противостояние со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой.

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