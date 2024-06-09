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    Паолини опубликовала пост после поражения от Швентек

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос Ига Свентек Жасмин Паолини WTA
    Итальянская теннисистка Ясмин Паолини опубликовала пост в соцсетях после поражения от первой ракетки мира польки Иги Свентек (2:6, 1:6) в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионате Франции — 2024.

    Ясмин Паолини
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    Ясмин Паолини

    «Тяжёлый матч, но путь до финала был отличным. О таком результате я и не мечтала. Спасибо за поддержку болельщикам, моей команде и моим спонсорам.

    Время перегруппироваться и готовиться к следующему челленджу: финалу парного разряда! Форцааа! Граци!!!» — написала итальянка в соцсетях.

    Сегодня, 9 июня, Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в финале женского парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.

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