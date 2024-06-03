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    Аванесян прокомментировала поражение на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян (70-я ракетка) рассказала о своих чувствах после поражения в 4-м круга Открытого чемпионата Франции-2024.

    Элина Аванесян
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    Элина Аванесян

    «Я рассчитывала на продолжение после первого сета, к сожалению, такого не было. Я очень старалась, очень довольна тем, что показала. Я вышла опустошённая с корта — сделала всё, что могла. В первом сете хорошо отыграла, оставила все свои силы.

    Но надо отдать должное сопернице, которая хорошо отыграла. Я пыталась, но сегодня такой вот результат», — сказала Аванесян «Чемпионату».

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    Сегодня, 3 июня Аванесян проиграла итальянке Ясмине Паолини (15) со счетом 6:4, 0:6, 1:6.

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